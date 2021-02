Einblick in das Gehaltsniveau in Thailand

Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.21

BANGKOK: Der Gehaltsbericht 2021 von Thailands führender Recruiting-Website JobsDB listet die am besten und schlechter bezahlten Jobs nach Position auf - Beamte, Vorgesetzte, Manager und Top-Levels in jedem Sektor. Es überrascht nicht, dass Top-Level-Direktoren in der Rechtsabteilung, Leiter der Geschäftsentwicklung und Finanzdirektoren zu den bestbezahlten Fachkräften im Jahr 2021 gehören.

Thailands Top-Verdiener werden zwischen 112.000 und 165.000 Baht pro Monat bezahlt und arbeiten in Sektoren wie professionelle Dienstleistungen, E-Commerce und Banken. Der Bericht ergab zudem, dass Jobs in der IT-Branche am besten für Angestellte auf Beamtenebene bezahlt werden. Programmierer und IT-Support-Mitarbeiter können zwischen 23.225 und 41.122 Baht pro Monat erwarten.

Auf der Supervisor-Ebene erhielten diejenigen, die im E-Commerce arbeiten, die höchsten Gehälter zwischen 36.857 und 64.787 Baht pro Monat. Auf Manager-Ebene bot ein Job in der Versicherungsbranche das höchste Gehalt zwischen 55.762 und 90.716 Baht. Der Bericht stellte weiter fest, dass die Gehälter derjenigen, die in der IT-Branche arbeiten, seit 2019 über alle Ebenen hinweg am meisten gestiegen sind. JobsDB hob drei wesentliche Fähigkeiten hervor, die Arbeitnehmer in Thailand besitzen sollten, dazu gehören IT-Kenntnisse, Sprachkenntnisse und Datenanalyse. Weitere wichtige Fähigkeiten sind Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität.