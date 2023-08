Von: Björn Jahner | 11.08.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Drei Machbarkeitsstudien für drei Terminals für Kreuzfahrtschiffe in Thailand sind zu 60 Prozent abgeschlossen und werden im nächsten Jahr fertiggestellt, sagte ein hoher Beamter der Meeresabteilung des Verkehrsministeriums am Donnerstag (10. August 2023).

Kritphet Chaichuay, amtierender Generaldirektor der Abteilung, teilte der Presse mit, dass die drei Projekte drei Kreuzfahrtterminals auf Koh Samui, an der Andamanenküste und in Pattaya beträfen, wobei die beiden letzteren auch Häfen umfassen.

Khun Kritphet, der auch als Generalinspektor im Ministerium tätig ist, sagte, dass das Budget für den Terminal auf Koh Samui 18 Millionen Baht betrage.

Foto: The Nation

Sein Ministerium prüft auch einen Standort für den Bau eines Kreuzfahrtterminals und von Häfen an der Andamanensee-Küste. Das geschätzte Budget beträgt 69,21 Millionen Baht, so Khun Kritphet.

Das neue Kreuzfahrtterminal und der Hafen werden die südlichen Provinzen an der Andamanensee in ein touristisches und maritimes Zentrum verwandeln, fügte er hinzu. Jede der sechs Provinzen an der Andamanensee – Krabi, Phang-nga, Phuket, Ranong, Trang und Satun – wird einen Hafen erhalten, und ein Standort wird für einen Kreuzfahrtterminal ausgewählt, erklärte Khun Kritphet.

Die Durchführbarkeitsstudie für das Projekt soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden, fügte er hinzu. Das dritte Projekt ist der Bau eines Hafens und eines Kreuzfahrtterminals in Pattaya am Bali-Hai-Pier. Das Baubudget wird auf 68,94 Millionen Baht geschätzt.

Kreuzfahrtschiffe bringen ausgabefreudige Touristen. Wenn ein Kreuzfahrtschiff an einem Terminal in Thailand anlegt, können die Passagiere pro Tag etwa 21 Millionen Baht an Einnahmen generieren, sind sich die Beamten sicher.