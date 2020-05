Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.20

Ein Leser schildert seine Erfahrung bei der Erneuerung seines Jahresvisums:

Am 07. Mai 2020 beantragte ich die Erneuerung meines Jahresvisums, das bis zum 16. Mai 2020 gültig war. Da ich gehbehindert, hämodialysepflichtig, lungen- sowie herzkrank und 88 Jahre alt bin, hat meine Tochter für mich den Antrag gestellt. Sie wurde nach bewährtem Muster behandelt. In meinen Unterlagen fehlte die Wohnsitzbestätigung, die hatte ich vergessen beizulegen. Also, per Motorradtaxi nachgereicht. Nun fehlte, trotz Arztzeugnis vom Bangkok Hospital ein Foto, das mich im Rollstuhl zeigt: per Motorradtaxi nachgereicht. Das dauerte insgesamt vier Stunden, dann stellte der Beamte fest, dass der Saldo meines Bankkontos im Juni 2019 während einigen Tagen unter 800.000 Baht lag. Der Beamte verlangte nun eine Erklärung, inzwischen war bereits Schalterschluss. Am 08. Mai 2020 besuchte meine Tochter erneut die Immigration, um dem Beamten meine Erklärung zu überreichen, die ich in einem freundlichen Brief abgefasst hatte. Der Beamte gab sich damit nicht zufrieden und wollte wissen, wofür ich mein Geld ausgegeben hätte. Meine Tochter rief mich diesbezüglich an. Ich forderte sie auf, das Handy dem Beamten zu geben und verband ihn mit meiner langjährigen Partnerin. Nach einem längeren Gespräch gab sich der Beamte zufrieden und teilte ihr mit, dass er für 15.000 Baht mein Jahresvisum um ein weiteres Jahr verlängern werde. Offenbar hat ihm der Saldo von meinem Bankbuch dermaßen imponiert, dass er sich zu dieser drakonischen Buße gezwungen sah. Am 12. Mai 2020 soll ich meinen Pass mit dem neuen Jahresvisum ausgehändigt bekommen. Ich bin wirklich gespannt, mit welchem Betrag die Quittung ausgestellt sein wird. Trotz meinem hohen Alter habe ich begriffen, dass ein zweites Bankbuch mit einem Saldo von ca. 1.000.000 Baht und monatlicher Speisung für das Jahresvisum von Vorteil ist.

Walter Gerber, Nongprue

