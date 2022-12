Von: Björn Jahner | 21.12.22

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Das weltbekannte Fünf-Sterne-Hotel Dhara Dhevi in Chiang Mai wird im Januar erneut versteigert, wobei der Startpreis von 2,11 Milliarden Baht bei der Auktion im Jahr 2021 auf 2,01 Milliarden Baht gesenkt wurde, teilte das Legal Execution Department mit.

Die Behörde wird die Versteigerung der Immobilie von Januar bis Mai durchführen.

Die erste Sitzung der Auktion wird am 27. Januar 2023 im Büro für Rechtsvollstreckung in Chiang Mai stattfinden, teilte die Behörde mit.

Sollte während der ersten Sitzung kein Interesse bekundet werden, werden die folgenden Sitzungen am 17. Februar, 10. März, 31. März, 21. April und 12. Mai 2023 abgehalten, so die Behörde. Der Preis wird bei jeder weiteren Sitzung um 10 Prozent gesenkt, wobei der Preis nicht unter 30 Prozent des ursprünglichen Auktionspreises fallen darf.

Inter Far East Energy Corp (IFEC) kaufte das Hotel im Dezember 2015 für 4,3 Milliarden Baht. Der Preis beinhaltete Aktien und Schulden.

Als das 123-Zimmer-Hotel 2002 eröffnet wurde, erregte es mit seiner einzigartigen Architektur im alten Lanna-Stil die Aufmerksamkeit von thailändischen und ausländischen Touristen.

Es wurde jedoch durch die Covid-19-Krise stark in Mitleidenschaft gezogen und Anfang 2020 vorübergehend geschlossen. Im Juni 2020 stellte es einen Antrag auf Sanierung des Unternehmens, der jedoch im November desselben Jahres vom Berufungsgericht abgelehnt wurde, so dass das Hotel in Konkurs gehen musste.

Bei der letzten Auktion hatte die IFEC-Tochter Inter Far East Thermal Power (I Thermal) mit einem Gebot von 2,012 Milliarden Baht den Zuschlag erhalten. Sie zahlte eine Kaution von 110 Millionen Baht, versäumte es jedoch, den Restbetrag vor Fälligkeit zu begleichen. Die Behörde beschlagnahmte die Kaution und beschloss, das Hotel erneut zu versteigern.