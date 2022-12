BANGKOK: Laut Google Thailand suchten thailändische Nutzer in diesem Jahr über die Suchmaschine des US-amerikanischen Technologieunternehmens am häufigsten nach Möglichkeiten zur Entspannung, wobei fünf von 10 Suchanfragen mit Unterhaltung zu tun hatten (vier Dramen oder Filme und ein Spiel). Unterdessen schafften es bildungsbezogene Suchanfragen wie „Botnoi Voice“ und „Sor Thor 02“ in die Top 10, was zeigt, dass die Menschen das Internet auch zum Lernen nutzen.

Andere Suchanfragen in den wichtigsten Kategorien waren wie folgt:

Aktuelle Nachrichten

Tangmo Nida

Massenerschießung in Nongbua Lamphu

Sektenführer „Phra Bida“

Russland-Ukraine-Krieg

Mordfall Nong Chompoo in Mukdahan

Inländische Trendreiseziele

Bangkok Suphanburi Hua Hin Chiang Mai Rayong

Trendreiseziele in Übersee

Singapur Vietnam Laos Japan Korea

Menschen im Trend

Der chinesische Sänger Jackson Wang Prinn Panitchpakdi, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Demokraten Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt Schauspielerin Amena „Mo“ Pinit Schauspieler Thanapon „Tle“ Nimtaisuk

Alle Ergebnisse in der vollständigen Liste Google Year in Search 2022.