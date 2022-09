Das bringt der Mittwoch

Von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union

STRAßBURG: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält am Mittwoch (9.00 Uhr) ihre große Rede zur Lage der Europäischen Union. Erwartet wird, dass sie sich zur Situation in der Ukraine äußern und Notfallmaßnahmen gegen die hohen Energiepreise vorstellen wird. Zudem dürfte sie im Straßburger Europaparlament ihre weiteren Pläne für das kommende Jahr skizzieren.

Schweden könnte Ergebnis von umkämpfter Parlamentswahl erfahren

STOCKHOLM: Drei Tage nach der dramatischen Parlamentswahl in Schweden könnte in dem skandinavischen Land am Mittwoch ein vorläufiges Endergebnis feststehen. Angesichts eines überaus engen Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen dem linksgerichteten Lager und einem konservativ-rechten Block hatte die schwedische Wahlbehörde angekündigt, dass es ein vorläufiges Resultat frühestens am Mittwoch geben werde. Auf dpa-Anfrage teilte die Behörde am Dienstag mit, es sei sehr schwer zu sagen, wann genau das vorläufige Ergebnis feststehe - voraussichtlich aber am Mittwoch oder Donnerstag.

Kabinett will Bürgergeld auf den Weg bringen

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Einführung eines Bürgergelds in Deutschland beschließen. Das Bürgergeld soll zum 1. Januar das heutige Hartz-IV-System ablösen. Die Empfängerinnen und Empfänger der Leistung sollen künftig milder behandelt werden. So sollen beim Bürgergeld weniger strenge Auflagen gelten, zum Beispiel bei den Vorgaben zur Größe der Wohnung und beim Schonvermögen, das nicht auf die Leistung angerechnet wird. Geplant ist ein Regelsatz von 502 Euro im Monat für alleinstehende Erwachsene. Der Hartz-IV-Satz liegt im Moment bei 449 Euro im Monat.

Länderminister beraten über steigende Energiepreise

HANNOVER: Die Energieminister der Länder kommen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Hannover zusammen, um über die Energiekrise zu beraten. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Versorgungssicherheit, die steigenden Energiepreise sowie der von der Bundesregierung vorgestellte Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung, wie das zuständige Ministerium in Hannover mitteilte. Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Energieministerkonferenz.

EU-Gericht urteilt über Milliardenstrafe gegen Google

LUXEMBURG: Das Gericht der Europäischen Union entscheidet am Mittwoch (9.30 Uhr) über eine milliardenschwere Geldstrafe der EU-Kommission gegen Google. Der Internetgigant hatte gegen das Bußgeld in Höhe von 4,34 Milliarden Euro geklagt.

G7-Handelsminister beraten in Neuhardenberg über WTO-Reform

NEUHARDENBERG: Die Handelsministerinnen und -minister der G7-Staaten treffen sich am Mittwoch (17.00 Uhr) im brandenburgischen Neuhardenberg. Themen des Treffens sind etwa die Reform der Welthandelsorganisation WTO und eine Erweiterung des WTO-Streitschlichtungsmechanismus auf wettbewerbsverzerrende Praktiken, wie es aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums hieß. Auch um gestörte Lieferketten und Regeln zur Durchsetzung fairen Wettbewerbs soll es gehen.

Bundesarbeitsgericht verhandelt über Regeln für Leiharbeiter

ERFURT: Das Bundesarbeitsgericht beschäftigt sich am Mittwoch in Erfurt (9.30 Uhr) mit der Zeitarbeitsbranche. In einem Fall aus der Metallindustrie in Baden-Württemberg wird eine Entscheidung über die Höchstdauer von Entleihzeiten erwartet. Der Kläger war einmal für fast zwei Jahre und später für fast fünf Jahre von verschiedenen Zeitarbeitsfirmen an dasselbe Unternehmen als Produktionshelfer entliehen worden.

Leichenzug mit König Charles führt Sarg der Queen ins Parlament

LONDON: Mit König Charles III. an der Spitze geleitet ein Leichenzug den Sarg von Queen Elizabeth II. ins britische Parlament in London. Die Prozession soll am Mittwoch um 14.22 Uhr (Ortszeit, 15.22 Uhr MESZ) den Buckingham-Palast verlassen. Zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie werden dazu erwartet. Der Zug führt zur Westminster Hall, dem ältesten Teil des britischen Parlaments. Nach Ankunft halten der Erzbischof von Canterbury und der Dekan der Westminster Abbey einen kurzen Gottesdienst ab.

Roter Teppich in Köln: Fernsehpreise werden in Gala-Show vergeben

KÖLN: Nach dem roten Teppich ist vor dem roten Teppich: Bei einem Gala-Abend in Köln geht am Mittwoch (18.30 Uhr) die Verleihung der Deutschen Fernsehpreise weiter. Die Macher fahren in diesem Jahr ein neues Konzept und vergeben die Trophäen an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Am Dienstag hatten bereits Auszeichnungen für Leistungen hinter der Kamera auf dem Programm gestanden - darunter «Beste Regie», «Beste Kamera» und «Beste Ausstattung». Am Mittwoch ist nun eine große Primetime-Show geplant, gespickt mit vielen prominenten Namen, die vor der Kamera agieren.

Deutscher Zukunftspreis: Forschungsteams stellen Projekte vor

MÜNCHEN: Drei Forscherteams stellen am Mittwoch (11.00 Uhr) ihre für den renommierten Deutschen Zukunftspreis nominierten Projekte vor. Dabei geht es in diesem Jahr um Innovationen, die in den Bereichen Medizin, Pharmazie und künftige Energienutzung neue Möglichkeiten bieten.

«Oben ohne» auf dem Wasserspielplatz - Gericht prüft Klage

BERLIN: Der Streit um entblößte Brüste auf einem Berliner Wasserspielplatz beschäftigt Mittwoch (10.00 Uhr) das Landgericht Berlin. Die betroffene Frau verlangt mit der Zivilklage eine angemessene Entschädigung nach dem Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin (LADG). Ihr Fall ist die wohl bislang prominenteste Beschwerde, die sich auf das Gesetz stützt, das es seit nun gut zwei Jahren gibt. Berlin ist bislang das einzige Bundesland mit einem eigenen Antidiskriminierungsgesetz, andere Länder wollen nachziehen. Das Gesetz soll Menschen vor Diskriminierung seitens der Behörden schützen und Ansprüche auf Schadenersatz ermöglichen.

Weitere Halbfinalisten bei Basketball-EM in Berlin werden gesucht

BERLIN: Bei der Basketball-Europameisterschaft werden die weiteren Halbfinalisten gesucht. Am Mittwoch trifft in der Arena in Berlin zunächst (17.15 Uhr/Magentasport) der Olympia-Zweite Frankreich auf die Italiener, die im Achtelfinale überraschend Topfavorit Serbien besiegt hatten. Das vierte und letzte Viertelfinale bestreitet Titelverteidiger Slowenien mit NBA-Starspieler Luka Doncic am Abend (20.30 Uhr) gegen Außenseiter Polen. Die Slowenen gelten nach dem Aus der Serben als Top-Kandidat auf die Goldmedaille. Die Halbfinals finden am Freitag statt, das Finale und das Spiel um Platz drei am Sonntagabend.

Deutsches Team startet gegen Frankreich beim Davis Cup

HAMBURG: Ohne Tennisstar Alexander Zverev bestreitet die deutsche Mannschaft am Mittwoch ihre erste Partie der Gruppen-Finals beim Davis Cup in Hamburg gegen Frankreich. Um 14.00 Uhr (DAZN und ServusTV) muss Cup-Kapitän Michael Kohlmann dann unter anderem auf Oscar Otte und Jan-Lennard Struff setzen. Zverev wollte in seiner Heimatstadt beim wichtigsten Wettbewerb für Nationalmannschaften im Herrentennis eigentlich sein Comeback feiern, doch er musste kurzfristig wegen einer Fußverletzung absagen.

RB Leipzig bei Real unter Zugzwang - BVB-Wiedersehen mit Haaland

MADRID: RB Leipzig steht nach der bitteren 1:4-Heimniederlage gegen Schachtjor Donezk schon am zweiten Spieltag der Champions League unter Zugzwang, Borussia Dortmund feiert derweil ein Wiedersehen mit Erling Haaland. Für die Leipziger kommt mit Titelverteidiger Real Madrid am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gleich die allerhöchste Prüfung im Estadio Santiago Bernabéu. Die Dortmunder treffen parallel auf Manchester City. Die Mannschaft von Pep Guardiola gehört ebenfalls zu den Titelfavoriten.