Das bringt der Dienstag

Papst Franziskus reist zu Religions-Weltkongress nach Kasachstan

ROM/NUR-SULTAN: Papst Franziskus bricht zu einer dreitägigen Reise nach Kasachstan auf, wo er an einem internationalen Religionstreffen teilnimmt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche fliegt an diesem Dienstag (7.15 Uhr) in Rom los. In der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan ist nach der Landung (13.45 Uhr/MESZ) ein Empfang mit Staatspräsident Kassym-Schomart Tokajew und Diplomaten (14.30 Uhr/MESZ) vorgesehen. Für den 85 Jahre alten Pontifex, der an Knieproblemen leidet und die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt, ist es nach den Trips nach Malta und Kanada die dritte Auslandsreise in diesem Jahr.

Inflation kratzt an Acht-Prozent-Marke - Statistiker mit Details

WIESBADEN: Nach zwei Monaten mit rückläufigen Werten ist die Teuerungsrate im August wieder sprunghaft gestiegen. Details zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Juli gibt das Statistische Bundesamt am Dienstag (8.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. Nach vorläufigen Daten lag die Jahresteuerungsrate im August bei 7,9 Prozent. Vor allem steigende Preise für Energie und Lebensmittel sorgten für den Sprung nach oben. Im Juli waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent gestiegen.

Gericht: Entscheidung zu Klage von Umweltschützern gegen Mercedes

STUTTGART: Das Landgericht Stuttgart will am Dienstag (9.00 Uhr) eine Entscheidung in der Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Mercedes-Benz verkünden. Die Umweltschützer fordern einen klimagerechten Umbau des Autobauers. Dabei geht es ihnen insbesondere darum, dass der Kohlendioxid-Ausstoß im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und dem deutschen Klimaschutzgesetz verringert wird. Mercedes-Benz soll dazu unter anderem ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

Bundesarbeitsgericht verhandelt über Arbeitszeiterfassung

ERFURT: Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt befasst sich am Dienstag (10.00 Uhr) mit der Frage, ob Betriebsräte auf eine elektronische Arbeitszeiterfassung pochen können. Das Thema Arbeitszeiterfassung wird nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs derzeit in der deutschen Wirtschaft und Verwaltung vieldiskutiert. Die Ampel-Koalition prüft eine Gesetzesänderung. Vor diesem Hintergrund wollen die höchsten deutschen Arbeitsrichter darüber entscheiden, ob Betriebsräte ein Initiativrecht zur Einführung einer elektronischen Zeiterfassung haben.

Arbeitgeber wollen ihre Positionen darstellen

BERLIN: Deutschlands Arbeitgeber wollen auf dem traditionellen Arbeitgebertag an diesem Dienstag (9.30 Uhr) in Berlin ihre Positionen zur aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage darstellen. Zu Beginn des Arbeitgebertags will Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sprechen, bevor Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Wort ergreift. Auch weitere Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung sind auf dem Konvent vertreten. Im Zentrum der Reden und Gespräche dürften die aktuelle Lage rund um die Energiekrise und die Inflation sowie die Folgen für die Wirtschaft in Deutschland stehen.

Tödlicher Maskenstreit - Urteil in Mordprozess erwartet

BAD KREUZNACH: Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht soll an diesem Dienstag (9.00 Uhr) das Urteil verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Außerdem soll das Landgericht Bad Kreuznach die besondere Schwere der Schuld feststellen. Sollte das Gericht dem folgen, wäre eine Haftentlassung des heute 50-Jährigen bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haft nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, aber in der Praxis so gut wie ausgeschlossen.

Sarg der Queen wird nach London überführt - Charles in Nordirland

LONDON/EDINBURGH/BELFAST: Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird am Dienstag von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Ein Flugzeug mit dem Sarg soll um 19.00 Uhr (MESZ) vom Flughafen der schottischen Hauptstadt Edinburgh abheben und knapp eine Stunde später landen. Mit an Bord ist Queen-Tochter Prinzessin Anne. Der Sarg wird zum Buckingham-Palast gefahren, wo er über Nacht bleibt. Zuvor haben in Edinburgh die Menschen noch die Möglichkeit, in der St.-Giles-Kathedrale von der Königin Abschied zu nehmen. König Charles III. wird den Sarg nicht in London begrüßen. Der Monarch und seine Ehefrau reisen am Dienstag von Edinburgh nach Nordirland.

«Succession», «Squid Game» und «Ted Lasso» hoffen auf Emmys

LOS ANGELES: Zum 74. Mal werden in Los Angeles in der Nacht zum Dienstag (Montagabend Ortszeit) die TV-Preise Emmys verliehen. Mit 25 Nominierungen hat in diesem Jahr das Drama «Succession» über die Intrigen in einer Mediendynastie das Feld angeführt. Es muss sich unter anderem gegen den Netflix-Hit «Squid Game» und die Büro-Satire «Severance» durchsetzen. In den Comedy-Kategorien gelten die 20-fach nominierte Fußballserie «Ted Lasso» und die Schul-Comedy «Abbott Elementary» als Favoriten. Bei den Miniserien macht sich das ebenfalls 20 Mal nominierte Team der Luxusurlaub-Satire «White Lotus» Hoffnungen auf viele Auszeichnungen.

Erste Fernsehpreise 2022 werden verliehen - weitere am Mittwoch

KÖLN: Bei einem ersten von in diesem Jahr zwei geplanten Gala-Abenden wird am Dienstag in Köln (18.00 Uhr) der Deutsche Fernsehpreis in vielen Kategorien vergeben. Die Veranstaltung trägt den Titel «Die Nacht der Kreativen» - und würdigt Köpfe aus der TV-Branche, die meist hinter den Kameras arbeiten. Im Studio Ehrenfeld sollen etwa Auszeichnungen in den Sparten «Beste Regie», «Beste Kamera» und «Beste Ausstattung» vergeben werden.

Deutsche Basketballer im EM-Viertelfinale gegen Griechenland

BERLIN: Deutschlands Basketballer stehen im EM-Viertelfinale vor einer schweren Hürde. Das Team um Kapitän Dennis Schröder bekommt es am Dienstagabend um 20.30 Uhr (Magentasport) in Berlin mit Topfavorit Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo zu tun. Deutschland geht als Außenseiter, aber nicht chancenlos in die Partie. Die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert hat bislang eine überzeugende Europameisterschaft gespielt und vor dem Duell mit den starken Griechen viel Selbstvertrauen. Dass Antetokounmpo und Co. schlagbar sind, zeigten zuletzt die Tschechen, die den Titelkandidaten im Achtelfinale am Rande einer Niederlage hatten.

FC Bayern trifft auf Lewandowski - Frankfurt und Bayer unter Druck

BERLIN: Nur wenige Wochen nach dem Abgang von Robert Lewandowski kommt es am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/Amazon Prime Video) für den deutschen Meister FC Bayern zum Wiedersehen mit dem Weltfußballer. Die Münchner treffen am zweiten Spieltag der Champions League auf Lewandowskis neuen Verein FC Barcelona. Beide Clubs waren mit einem Sieg in die Gruppenphase gestartet.