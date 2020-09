BANGKOK: Während der Corona-Pandemie nahm die Selbstmordquote um 22 Prozent zu.

Die Behörde für psychische Gesundheit sieht die Entwicklung mit Sorge und will in Abstimmung mit der Abteilung für Verbrechensbekämpfung der Polizei und den sozialen Medien gefährdeten Menschen helfen. In den ersten sechs Monaten der Covid-19-Krise wurden 2.551 Selbstmordfälle, d.h. 3,89 pro 100.000 Einwohner, gemeldet, verglichen mit 2.092 Fällen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Generaldirektor der Abteilung für psychische Gesundheit, Dr. Kiartipoom Wongrachit, weist auf zunehmende Anzeichen von Selbstmordrisiko in sozialen Medien wie Abschiedsnachrichten oder Selbstverletzungspläne hin. „Diese Menschen in Not brauchen sofort Hilfe", sagte er und fügte hinzu, es sei oft schwierig, diese Menschen zu kontaktieren. Deshalb soll jetzt die Hotline 1323 für hilfsbedürftige Menschen bekannt gemacht werden.