Chinesen urlauben zur Goldenen Woche in Thailand

Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.19

Eine chinesische Touristengruppe beim Sightseeing in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Thailand ist für Chinesen während der Goldenen Woche vom 1. bis 7. Oktober nach Japan das beliebteste Ferienziel.

Bangkok behält nach den Buchungsdaten von Agoda das dritte Mal in Folge seine Position als Top-Reiseziel in Thailand, wobei Phuket und Chiang Mai um den zweiten und dritten Platz streiten. Urlauber aus der Volksrepublik lieben Thailands Küsten. Nach Phuket umfasst die Liste Koh Samui (Nr. 4), Pattaya (5), Krabi (6), Koh Lanta (7), Hua Hin und Cha-am (8) sowie Koh Lipe (9). Einer der Hauptfaktoren, der die Chinesen dazu veranlasst, nach Thailand zu reisen, sind die nach wie vor relativ niedrigen Kosten. Zudem verzichtet die thailändische Regierung bis Ende April kommenden Jahres auf Visumgebühren. Während der Goldenen Woche mit dem Nationalfeiertag widmen sich viele Chinesen verschiedenen Freizeitaktivitäten und Reisen ins Ausland. Nach Japan und Thailand bevorzugen sie Hongkong, Taiwan und die Philippinen. Singapur stieg in diesem Jahr auf Platz sieben der Top 10, während Malaysia seit 2017 den achten Platz einnimmt.