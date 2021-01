BANGKOK: Ein weiterer Mann, von dem angenommen wird, dass er die Droge „k-nom pong" eingenommen hat, starb am Wochenende in seiner Wohnung im Bezirk Chom Thong. Dadurch erhöhte sich die Zahl der Todesfälle durch eine Überdosis dieser Substanz innerhalb einer Woche auf zehn.

Laut Nopparat Muenwong, Inspektor der Polizeiwache Bang Khun Thian, war der 23-Jährige von seiner Freundin in seiner Unterkunft an der Soi Ekachai 32 tot aufgefunden worden. Der Mann arbeitete in einer Bar und soll mehrere der Überdosis-Opfer gekannt haben. Die Polizei vermutet, dass er am Freitag eine Hausparty im Bezirk On Nut besuchte, wo er die Droge eingenommen haben könnte, eine Mischung aus Stimulanzien und Beruhigungsmitteln. Sie enthält Diazepam, Heroin, Ketamin und Methamphetamin. Als der Mann am frühen Samstagmorgen zu seiner Wohnung kam, bemerkte ein Wachmann, dass dieser sich unwohl fühlte. Er half ihn in sein Zimmer. Einige Stunden später besuchte ihn seine Freundin und stellte seinen Tod fest.

Beamte der Polizeistation Wat Prayakrai im Bezirk Bang Kho Laem haben einen mutmaßlichen 18-jährigen Drogenhändler in eine Gefängniszelle des Strafgerichts überführt. Der Mann wurde im Bezirk Yannawa verhaftet, nachdem die Polizei ihn dabei erwischt hatte, wie er den Drogencocktail an eine Kellnerin an der Rama III Road verkaufte. Die Frau soll an den Folgen der Einnahme des Cocktails gestorben sein.