Von: Redaktion DER FARANG | 19.11.19

BANGKOK: Unter den Städten mit der schlechtesten Luft weltweit nimmt die thailändische Hauptstadt den 12. Platz ein.

Laut Air Visual lag Bangkoks Luftverschmutzungsgrad am Dienstag gemäß dem US-amerikanischen AQI-Standard bei 136, für PM 2,5 wurden bei 57,8 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg / m3) gemessen. Der Luftqualitätsindex AQI ist ein Standard, der die Luftqualität und den Verschmutzungsgrad angibt. Level 0-50 bedeutet gute Luftqualität, 51-100 bedeutet mäßige Qualität, 101-150 beeinträchtigt empfindliche Gruppen, 151-200 ist leicht gesundheitsschädlich, 201-300 ist hochschädlich und 301-500 bedeutet extrem gefährliches Level. Unterdessen berichtete das Pollution Control Department (PCD), dass die Luftqualität in Bangkok und Umgebung derzeit zwischen mäßiger Qualität und beginnender Beeinträchtigung der Gesundheit schwankt. In Thailand gilt für PM2,5 die Sicherheitsgrenze 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, während die Sicherheitsgrenze für AQI bei 100 liegt. Das PCD meldete am Dienstag Feinstaub PM2,5 mit mehr als 50 Mikrogramm auf der Din Daeng Road im Bezirk Din Daeng und im Bezirk Krathumbaen der Provinz Samut Sakhon.