NARATHIWAT: Infolge der verheerenden Feuerwerksexplosion, die am 29. Juli 2023 in Narathiwat im tiefen Süden Thailands zwölf Menschenleben kostete und eine ganze Gemeinde in Schutt und Asche legte, wurden der Vorsitzende und drei weitere Beamte der Verwaltungsorganisation Tambon Muno (TAO) wegen krimineller Fahrlässigkeit angeklagt. Diese Anklage wurde am Mittwoch (23. August 2023) vom stellvertretenden nationalen Polizeichef Pol Gen Surachate Hakparn bekanntgegeben.

Die Explosion ereignete sich in einem illegalen Lagerhaus in Ban Muno, einem Bezirk von Sungai Kolok, und führte zu 121 Verletzten sowie zur Zerstörung oder Beschädigung von insgesamt 292 Häusern. Polizeigeneral Surachate gab bekannt, dass die TAO von Muno dafür verantwortlich war, den Bau dieses Lagerhauses bei gleich fünf verschiedenen Behörden anzuzeigen – dem Innenministerium, dem Gesundheitsministerium, dem Industrieministerium, dem Arbeitsministerium und dem Einsatzkommando für innere Sicherheit. Doch diese Meldungen wurden nie gemacht.

Infolge der Fahrlässigkeit wurden Haftbefehle gemäß Abschnitt 157 des Strafgesetzbuches gegen die vier TAO-Beamten, einschließlich ihres Vorsitzenden, ausgestellt. Generalpolizeichef Surachate erklärte, dass diese Beamten zugegeben hätten, die Genehmigung für den Bau des Lagerhauses erteilt zu haben.

Zusätzlich gibt es Beweise für Geldtransfers von den Konten der Lagerhausbesitzer in Höhe von jeweils 3.000 bis 4.000 Baht an örtliche Polizeikräfte. Eine Untersuchung wird klären müssen, ob es sich hierbei um Bestechungsgelder handelt. Sollte sich dies bewahrheiten, werden auch gegen die beteiligten Polizisten rechtliche Schritte eingeleitet, wie Generalpolizeichef Surachate ankündigte.

Weiterhin führte er aus, dass die Ermittler bestätigt haben, dass insgesamt 11 Feuerwerksfabriken in Bangkok Feuerwerkskörper an das Lagerhaus in Tambon Muno im Bezirk Sungai Kolok von Narathiwat geliefert haben. Es wird nun geprüft, ob diese Feuerwerkskörper über den Zollhafen von Lam Chabang verschifft wurden.

Am Mittwoch überreichte der geschäftsführende Premierminister Prayut Chan-o-cha im Regierungsgebäude 107,8 Millionen Baht aus dem Katastrophenfonds des Premierministerbüros zur Unterstützung der Opfer der Explosion in Muno. Davon waren 100,4 Millionen Baht für die Reparatur der beschädigten Häuser bestimmt, während 7,4 Millionen Baht den Angehörigen der Getöteten und Verletzten zugedacht wurden. Das Geld wurde dem Gouverneur von Narathiwat, Sanan Pong-aksorn, überreicht.

Gegen die Besitzer des Lagerhauses, ein Ehepaar, das angeblich nach Malaysia geflohen ist, wurde ebenfalls ein Haftbefehl erlassen