Anhebung des Mindestlohns nicht vor Februar

Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.19

BANGKOK: Arbeitsminister Chatu Mongol Sonakul will dem Kabinett im Februar eine Erhöhung des täglichen Mindestlohns vorschlagen.

Der geplante Anstieg ist Teil des Wahlversprechens der regierenden Partei Palang Pracharath, den Mindestlohn von derzeit 308 bis 330 Baht auf 400 bis 425 Baht pro Tag zu erhöhen. „Die positiven und negativen Auswirkungen einer möglichen Lohnerhöhung müssen gründlich bewertet werden. Es ist daher besser, zunächst die wirtschaftlichen Bedingungen zu untersuchen und Meinungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern einzuholen", sagte Chatu am Dienstag. Das Arbeitsministerium plant eine Meinungsumfrage in allen 77 Provinzen zu verschiedenen Themen, einschließlich der Frage, ob die Lohnerhöhung unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen möglich ist und, falls ja, wie hoch ein angemessener Satz sein sollte. Die Lohnerhöhung ist umstritten, im Juli erklärte der Generalsekretär der Partei Palang Pracharath und Energieminister Sontirat Sontijirawong, sie habe in der Koalitionsregierung keine Priorität.