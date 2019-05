Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.19

Wer sich länger als 30 Tage in Thailand aufhalten möchte, aber kein Visum beim Check-in vorweisen kann, wird von der Lufthansa nicht befördert, berichtet ein Leser:

Ich möchte eine Info für alle Kunden der Lufthansa mitteilen: Ich bin früher immer „Best Class“ mit Eurowings von Köln nach Bangkok geflogen. Jetzt im April hatte ich „Premium Ecomony“ bei Lufthansa gebucht. Meistens verbringe ich immer fünf bis sieben Wochen in Thailand und verlängere dann dort auch mein Visum, was 1.900 Baht kostet. Als ich dann aber letzte Woche losfliegen wollte, teilten mir die Mitarbeiter am Check-in mit, dass man mich nicht ohne Visum nach Bangkok befördern würde und es ihnen egal sei, dass ich dieses in Thailand verlängern wolle. Auf meinen Einwand, dass ich mich nur 25 Tage in Thailand aufhalten werde, dann mit dem Auto weiter nach Laos reise und nach meinem Besuch im Nachbarland wieder nach Thailand einreise, erhielt ich die Antwort, dass ich einen gebuchten Weiterflug mit Buchungsbestätigung vorlegen müsse, sonst würde ich in Frankfurt bleiben. Basta. Also sah ich mich gezwungen, einen Oneway-Flug mit AirAsia über Opodo für 103 Euro nach Kuala Lumpur zu buchen. Erst dann erhielt ich meine Bordkarte ausgehändigt. Leider kann man diesen Billigflug mit AirAsia nicht stornieren. Mein Visum habe ich übrigens zwischenzeitlich bei der Immigration problemlos erhalten. Sobald ich zurück in Deutschland bin, werde ich probieren, bei Lufthansa eine Rückerstattung der 103 Euro zu beantragen, da die Airline die Ausreise aus Thailand nur mit einem gültigen Buchungscode anerkennt. Bei Eurowings hingegen war das früher kein Problem. Wer also plant, mit Lufthansa nach Thailand zu fliegen und länger als 30 Tage bleiben möchte, sollte sich bereits in Deutschland ein Visum beantragen, ansonsten startet der Flieger ohne ihn.

Franz Hackenberger

Anm. d. Red.: Personen, die sich länger als 30 Tage in Thailand aufhalten möchten, sollten die , Visa-Hinweise der Königlich Thailändischen Botschaft Berlin befolgen (Quelle: http://german.thaiembassy.de/haufig-gestellte-fragen): „Als deutscher Staatsbürger benötigen Sie für Ihre Einreisen nach Thailand kein Visum, da Sie ohne Visum in Thailand automatisch bei jeder Einreise eine Aufenthaltsgenehmigung von 30 Tagen in den Reisepass gestempelt bekommen. Es muss auf der Einreisekarte, die Sie im Flugzeug ausgehändigt bekommen, bereits die Ausreise nach spätestens 30 Tagen eingetragen werden. Bitte vergewissern Sie sich vorab bei der Fluggesellschaft, ob der Flug auch ohne Visum möglich ist (einige Fluggesellschaften lehnen die Beförderung ab, wenn kein Weiter- oder Rückflugnachweis innerhalb der nächsten 30 Tage stattfindet, bzw. kein Visum nachgewiesen werden kann).“

