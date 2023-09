ALLE LIEBEN MR JOHN

Von: Wolfgang Rill | 24.09.23

(Fortsetzung von FA18/2023)

Nachdem die Mönche ihre Gebete und die Predigt beendet haben, wird dem Toten die Seligkeit durch Wasser gespendet (Kruad Naam). Das Wasser wird in einem kleinen Krug mit langem Hals aufbewahrt (die Wassermenge entspricht etwa einer Teetasse). Während die Mönche singend beten und segnen, wird das Wasser vom Gastgeber langsam in einen Behälter (aus Metall oder aus Glas) ausgegossen, bis das Gebet zu Ende geht (etwa 1 Minute). Das Wasser sollte dabei möglichst, wie an einer Schnur, ununterbrochen herunterlaufen … Durch diese Zeremonie erhält der Tote Anteil an den Verdiensten der Anwesenden, die ihm durch den Wasserfluss übertragen wurden. Das gesegnete Wasser wird am Schluss der Feier langsam unter einem Baum verteilt. Danach ist es die Aufgabe der Mutter Erde oder der Göttin der Erde (Mae Thorani), für das Weiterleiten ans Ziel zu sorgen.

Als Gastgeberin fungiert zu diesem Brauch Frau Anuthida. Sie gießt so langsam wie möglich, und tatsächlich hat sie noch einen Rest in der Kanne, bevor die vier Mönche ihr Gemurmel und ihren Singsang beenden. Es gibt eine kleine Störung. Ein Motorroller kommt den Berg heraufgetuckert. Man hört ihn in der Stille des Morgens schon von weitem. Eine Frau nimmt den Helm ab, der ihren Kopf wie den einer großen Spinne aussehen ließ, und fasst hinter sich ins Bordcase. Von dort fördert sie einen etwas zerknitterten Blumenstrauß zutage. Hastig läuft sie zu den Trauernden, sieht, dass die Blumen schon drapiert wurden, geht zum Sarg, schaut für einen Moment Mr John ins Gesicht, legt dann auch ihre Blumen ab und reiht sich ein in die Gruppe der Trauergäste. Es ist Phoo. Sie muss es irgendwie in letzter Minute aus Deutschland hergeschafft haben. Eule, die neben ihr steht, drückt ihr verstohlen die Hand.

Am Tag der Verbrennung werden die Mönche zum Mittagessen eingeladen (Liang Phaen). Am Nachmittag hält der ranghöchste Mönch zum Abschied die letzte Predigt vor der Verbrennung. Danach wird der Sarg bzw. die Leiche von einem Mönch dreimal links um das Krematorium transportiert. Nur der engere Familienkreis nimmt an dieser Zeremonie teil. Die Trauernden folgen dem Mönch und dem Sarg. Ist ein Trauernder älter als der Tote, schließt er sich dem Trauerzug normalerweise nicht an.

Das Mittagessen entfällt. Das dreimalige Umkreisen lassen sich die Anwesenden aber nicht nehmen. Als Variation wird Mr John dabei jedoch nicht von Mönchen getragen, sondern von jeweils sechs der Trauergäste. Auch die Frauen tragen mit. Nach jeder Umrundung der Sala werden einige der Träger ausgetauscht.

Am nächsten Morgen kommt die Familie und übernimmt die Asche.

Das wird morgen die ehemalige Schülerin Namtip übernehmen. Sie und ihre beiden Freundinnen Tin und Bla haben versprochen, die Asche nach Phuket ans Meer zu bringen, ein weiter Weg für die drei. Sie wollten aber im Auto, das ihr Mann Jacques gemietet hat, ohnehin eine Ferienreise machen. Frau Anuthida bittet ihre Exschülerin heimlich, ein bisschen von der Asche abzuzweigen. Für die Schule. Dazu gibt sie ihr ein reich verziertes kleines Metalltöpfchen mit Deckel. Dieses Töpfchen steht heute noch in der Schule im Sekretariat in einer kleinen Vitrine.

* * *

Es vergehen noch mal sieben Monate, bis man im Bangkok Hospital in Khon Kaen einen Eisschrank öffnet, der lange, sehr lange geschlossen war. Anwesend sind ein Krankenpfleger, der aus Phung Daet stammt, was aber zum Glück niemand weiß, der Verwaltungsvizedirektor der Klinik, der inzwischen zum Verwaltungsdirektor aufgestiegen ist, sowie eine Hilfskraft der Klinik mit einer Bahre auf Rädern. Wie einst die Frauen vor der berühmten Höhle nahe Golgatha stehen sie mit offenen Mündern vor dem leeren Innenraum. Die Leiche ist weg! Zum letzten Mal in seinem Leben ist Mr John einfach verschwunden.

***

Über den Autor

Wolfgang Rill wurde in Fulda geboren. Heute lebt er zeitweise wieder dort, vorwiegend aber in Thailand. Seit dreißig Jahren schreibt er Geschichten und veranstaltet Schreibrunden für Interessierte. Seine Bücher sind bei Amazon unter „Wolfgang Rill“ bestellbar oder beim Autor erhältlich. „Alle lieben Mr. John“ ist sein siebter Roman.

