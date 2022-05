Von: Björn Jahner | 05.05.22

BANGKOK: Die Schweizer Botschafterin in Thailand Helene Budliger Artieda wurde vom Schweizer Bundesrat zur neuen Staatssekretärin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) gewählt. Die 57-Jährige wird am 1. August 2022 die Nachfolge von Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch antreten, die auf Ende Juli nach rund elf Jahren zurücktritt.

Der Schweizer Bundesrat teilte der Presse mit, Helene Budliger Artieda bringe „eine langjährige, breite und fundierte Praxis-, Fach- und Managementerfahrung in unterschiedlichsten Bereichen im In- und Ausland mit“. „Als Botschafterin der Schweiz in Südafrika und Thailand konnte sie ihre internationalen Erfahrungen auf diplomatischer Ebene erweitern, den Kontakt mit sehr unterschiedlichen Anspruchsgruppen pflegen und ein Netzwerk zur Schweizer Wirtschaft aufbauen, insbesondere im Bereich der Exportförderung“, begründete das Schweizer Verfassungsorgan seine Wahl.

In ihrer knapp 35-jährigen Karriere im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bekleidete die 1965 in Zürich geborene Schweizer Diplomatin ganz unterschiedliche Funktionen und hat bereits viel von der Welt gesehen. Zu ihren beruflichen Stationen gehören Lagos (Nigeria), Havanna (Kuba), San Francisco (USA), Straßburg (Frankreich), Lima (Peru) und Bogotá (Kolumbien). Von 2015 bis 2019 leitete sie die Schweizerische Botschaft in Südafrika und war in dieser Position auch in Botswana, Eswatini (früher Swaziland), Lesotho, Mauritius und Namibia akkreditiert, bevor sie im Oktober 2019 das Amt der Schweizer Botschafterin in Thailand übernahm.

Für die Auslandschweizer Community in Thailand bedeutet die Ernennung von Helene Budliger Artieda zur neuen Seco-Staatssekretärin hingegen einen herben Verlust. Viele Schweizer Thailand-Residenten sind geschockt über den Verlust ihrer Botschafterin, die sich durch ihre herzliche Bürgernähe und durch ihren aktiven Einsatz für die Bedürfnisse ihrer Landsleute im Königreich auszeichnete.

Von Anfang an suchte Helene Budliger Artieda den engen Dialog zu ihren Landsleuten in Thailand – sowohl direkt auf ihren Besuchen der Auslandschweizer Gemeinschaften in den verschiedensten Landesteilen Thailands als auch virtuell im Rahmen des monatlichen Facebook-Events „Ask The Embassy mit Live-Frage- und Antwort-Runden in Form einer virtuellen Rathaussitzung. In den Unsicherheiten der Pandemie vermittelte sie ihren Landsleuten in Thailand mit großem Engagement das Gefühl, nicht allein zu sein.

Ein großes Herz zeigte die Diplomatin auch für ihr Gastland: Im September 2020 reiste sie nach Koh Samui, wo sie persönlich mit anpackte und das Hilfsprojekt „Deutschland & Schweiz for Koh Samui“ aktiv unterstützte. Gemeinsam mit ihrem peruanischen Ehemann Alex Artieda de la Sotta ging sie nicht nur einen Vormittag lang auf Hausbesuche bei Bedürftigen und ließ sich von den Organisatoren die Zielsetzung der Kampagne für sozial Schwache erklären, sondern stellte dem Hilfsprojekt auch eine Spende in Höhe von 5.000 Schweizer-Franken zur Verfügung.

DER FARANG bedankt sich bei Helene Budliger Artieda für die stets enge, freundschaftliche und ausgezeichnete Zusammenarbeit und wünscht ihr viel Glück in ihrer neuen Position als Seco-Staatssekretärin.