Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.21

PATTAYA: Am 11. und 12. März reiste die Schweizer Botschafterin in Thailand IE Helene Budliger Artieda nach Pattaya, um sich erstmals offiziell mit ihren an der Ostküste des Landes lebenden Landsleuten zu treffen.

V.l.n.r.: Chef Marco, Botschafterin IE Helene Budliger Artieda, Gatte Alex Artieda und Konsul Pierre Chabloz.

Die Botschafterin lud die Schweizer Gemeinde zu zwei verschiedenen Veranstaltungen ein: zu einem Abendessen am 11. März im Ristorante da Marco und zu einem Frühstück am nächsten Morgen im Restaurant Casa Pascal.

Viele Schweizer Expats in Pattaya nutzten die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an die Botschafterin zu richten.

Auf beiden Veranstaltungen fand ein reger Austausch statt und viele Schweizer Residenten im Großraum Pattaya nutzten die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an die Botschafterin zu richten. Besprochen wurden die unterschiedlichsten Belange, wie z.B. Migrationsfragen, Abstimmungen in der Schweiz und der Versand der Abstimmungsunterlagen, Möglichkeiten von Covid-19-Impfungen in Thailand und in der Schweiz, Reisen, das Schengen-Visumsverfahren, Aktivitäten der Botschaft sowie das monatliche „Townhall Meeting“ #AskTheEmbassy.

Das aufmerksame Team vom Ristorante da Marco hatte alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste zu verköstigen.

Beide Veranstaltungen zeichneten sich durch eine sehr freundliche Atmosphäre und vorzügliche Speisen aus, die von beiden Schweizer Köchen Chef Marco und Chef Pascal kredenzt wurden.