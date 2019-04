Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.19

BANGKOK: Offenbar zeigen die Verkehrssicherheitskampagnen der Regierung und der nachgeordnete Behörden Wirkung: An den ersten drei Tagen der sogenannten sieben gefährlichen Tagen zu Songkran hat es mit 1.665 Unfällen, 174 Toten und 1.728 Verletzten gegenüber dem Vorjahr einen erheblichen Rückgang gegeben.

Im Vergleich zu 2018 sank die Zahl der Verkehrsunfälle um 9,71 Prozent, der Todesopfer um 17,14 Prozent und der Verletzungen um 9,48 Prozent. Die Provinz Nakhon Si Thammarat wies mit 69 die höchste Anzahl von Verkehrsunfällen auf, gefolgt von Chiang Mai (58) und Sakon Nakhon (53). Udon Thani verzeichnete die meisten Todesfälle (10), gefolgt von neun in Nakhon Ratchasima und sieben in Lopburi. In Nakhon Si Thammarat gab es die meisten Verletzten (69), gefolgt von 62 in Sakon Nakhon und 60 in Nakhon Ratchasima.

Alkohol am Steuer war nach wie vor die häufigste Unfallursache (38,08%), gefolgt von überhöhter Geschwindigkeit (27,51%) und Schneiden von anderen Fahrzeugen (17,24%). An 79,65 Prozent der Unfälle waren Motorräder beteiligt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben in Thailand jeden Tag durchschnittlich 66 Menschen auf Thailands Straßen - was bedeutet, dass die ersten drei Tage von Songkran tatsächlich sicherer waren als üblich.

Beamte haben insgesamt 71.307 Personen wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt: 44.024 Motorrad- und 27.283 Autofahrer.