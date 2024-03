Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Nesawissimaja: Rationale Argumente bei Debatte um Todesstrafe nötig

MOSKAU: Zur Diskussion in Russland um die Wiedereinsetzung der Todesstrafe nach dem Terroranschlag in einem Veranstaltungszentrum schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Der Terroranschlag in der Crocus City Hall hat die Gesellschaft erschüttert, und es ist leicht vorstellbar, dass es mehr Befürworter der Abschaffung des Moratoriums auf die Todesstrafe geben wird. Aber niemand hat die rationalen Argumente gegen die Todesstrafe aufgehoben. Dazu gehört auch, dass in Ländern mit Todesstrafe immer noch Verbrechen begangen werden, auch von Terroristen. (...)

Ein rationales Innehalten in dieser Angelegenheit ist notwendig. Inwieweit ist das Justizsystem in Russland für solche Veränderungen bereit? Schließlich erfordert ein Urteil einen unumstößlichen Beweis der Schuld. (...) Auch die Medien sollten frei über Prozesse berichten können. (...) In jüngster Zeit aber ist der Weg vom «Andersdenkenden» und ausländischen Agenten zum Extremisten und Terroristen in Russland sehr kurz, es bedarf nicht einmal des Vorwurfs von Gewaltverbrechen oder dessen Vorbereitung. (...)

Sehr oft zu hören ist dabei die Aufforderung, Russlands Geschichte nicht zu vergessen. (...) Es reicht, sich an die sogenannten Erschießungslisten unter (Diktator Josef) Stalin zu erinnern. Darauf standen Zehntausende von Menschen. Die große Mehrheit von ihnen wurde in den Jahren 1956-1958 rehabilitiert. Der Staat erkannte an, dass sie aus politischen Gründen getötet wurden. Ist das System heute vor einer solchen Konjunktur geschützt, gibt es irgendwelche Garantien?»

Internationale Pressestimmen zum EM-Test gegen die Niederlande

FRANKFURT: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem Sieg gegen Frankreich am Wochenende auch den zweiten großen EM-Test gewonnen. Dazu schreibt die internationale Presse:

«De Volkskrant»: «Manchmal schien es, als ob das Wachsfigurenkabinett in Frankfurt zu Besuch war, so wenig Bewegung war in der Mannschaft. Der Unterschied zwischen den Spielen der Nachbarländer war ungefähr so groß wie der Unterschied zwischen Leben und Tod (...). Der Fußball der Mannschaft, die zum ersten Mal die Farben Rosa und Lila trug, war wie das Leben selbst. Kreativ, nach vorn gerichtet, mit klugen Pässen zwischen den Linien, mit Positionswechseln. (...) Auch bei den Deutschen lief vieles schief, aber die Absichten waren klar. Sie wollten gewinnen. Oranje wollte nicht verlieren.»

«De Telegraaf»: «Ronald Koeman wird in den kommenden Wochen viel tüfteln müssen, um eine EM-Auswahl zu formen, die zumindest als Außenseiter für den EM-Titel nach Deutschland reisen kann. Wie schon gegen Schottland blieben die Niederländer auch in Deutschland weit von ihrer Topform entfernt.»

«AD»: «Oranje glaubte kurzzeitig, mit einem akzeptablen Unentschieden auf die Europameisterschaft hinarbeiten zu können, doch ein Kopfball des eingewechselten Niclas Füllkrug bescherte den Deutschen knapp einen Zentimeter hinter der Torlinie doch noch den Sieg.»

«AS»: «Kroos bringt Deutschland ins Spiel. Die Niederlande waren kein Gegner für Kroos und Deutschland, das sich mit seinem Comeback komplett regeneriert hat und zum Titel-Kandidaten aus eigener Kraft geworden ist.»

«Mundo Deportivo»: «Kroos' Deutschland ist weiter auf dem Weg der Besserung. Deutschland (...) scheint die Krise vom November mit zwei enttäuschenden Niederlagen zumindest vorerst überwunden zu haben.»