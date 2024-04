Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.04.24 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«Hospodarske noviny»: US-Hilfen reichen nicht für Offensive

PRAG: Nach der Freigabe neuer Ukraine-Hilfen durch den Kongress hat US-Präsident Joe Biden ein sofortiges neues Militärpaket in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar für das von Russland angegriffene Land angekündigt. Dazu schreibt die Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Wenngleich Amerika damit gezeigt hat, dass es Europa noch nicht abgeschrieben hat, sind die weiteren Aussichten beunruhigend. Unter Experten herrscht die Meinung vor, dass die Ukraine für rund zwölf Monate mit den nötigsten Mitteln ausgerüstet sein wird, wenn man das amerikanische Paket, die Gelder der Europäischen Union, die Hilfe aus Großbritannien und aus weiteren Ländern sowie die tschechische Munitionsinitiative zusammenrechnet. Doch für irgendwelche Träume von einer Offensive und einer Zurückeroberung der von Russland besetzten Gebiete, wie sie vor einem Jahr beschworen wurden, wird das nicht reichen. Das realistischste Szenario für die Ukraine lautet nun, sich einzugraben, die Front zu halten und sich eine politische Lösung auszudenken. (...) An die Stelle der Siegesrhetorik ist Schweigen getreten. Das könnte der Vorbote einer Debatte über eine Form von Waffenstillstand und eine Lösung wie in Korea sein.»

«El País»: Tage der Ungewissheit in Spanien

MADRID: Zu den Rücktrittsgedanken von Ministerpräsident Pedro Sánchez schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Das vergiftete öffentliche Klima in Spanien (...) hat zu Angriffen der Rechten und der extremen Rechten geführt, bei denen ihm (Sánchez) immer wieder Straftaten angelastet werden. Die sozialistischen Politiker werden mit Kundgebungen vor den Parteizentralen und Privatwohnungen bedrängt. Und im Parlament werden Obstruktionstaktiken angewandt, die die Institutionen zermürben und von den wirklichen Herausforderungen ablenken, vor denen Spanien steht. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die Einleitung der gerichtlichen Untersuchung gegen seine Frau, die seit Jahren Zielscheibe von Verleumdungen aller Art in den sozialen Netzwerken ist. Sánchez fragt sich, ob es sich lohnt, unter diesen Umständen an der Spitze der Exekutive zu bleiben. (...)

(Bei der Rücktrittandrohung) handelt es sich um eine Art persönlichen Vertrauensantrag vor der Öffentlichkeit mit plebiszitären Elementen. Die von Sánchez angekündigte viertägige Nachdenkzeit werden Tage der Ungewissheit sein in einem europäischen Land mit einer robusten Wirtschaft und einem wachsenden Gewicht auf der internationalen Bühne, das aber auch eine ethische Erneuerung des öffentlichen Diskurses, seiner Justizorgane und seiner Medien benötigt.»

«Der Standard»: Tiktok mit Salto und Pirouette

WIEN: Zum möglichen Verbot von Tiktok in den USA schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Bei aller Kritik an dem Gesetz muss man aber auch dazu sagen, dass Tiktok wirklich alles in seiner Macht Stehende getan hat, um möglichst rasch verboten zu werden. Als das Repräsentantenhaus im März über ein Verbot der Video-App diskutiert wurde, forderte Bytedance die Nutzerinnen und Nutzer auf, ihre Abgeordneten anzurufen und diese aufzufordern, gegen ein Verbot zu stimmen. Praktischerweise reichte dazu ein Druck auf einen extra in der App installierten Button aus. Die Büros der Politiker wurden durch einen Tsunami an Anrufen lahmgelegt, bis oft nur der Ausweg blieb, die Telefone abzuschalten. Dies wurde von Demokraten wie Republikanern als chinesische Einmischung in die US-Politik, Wählermanipulation und Einschüchterungsversuch gewertet, wohl nicht zu Unrecht.

Tiktok hätte es besser wissen müssen. Schon im Vorjahr machte Tiktok-CEO Shou Zi Chew mit einem Kurzvideo Stimmung gegen die Pläne des US-Kongresses. Schon damals wurde Chew versuchte Manipulation der US-Innenpolitik vorgeworfen. Die US-Höchstrichter werden nun abwägen müssen, ob die Gefährdung der nationalen Sicherheit die Einschränkung der Redefreiheit durch einen Tiktok-Bann rechtfertigt. Die Argumente dafür hat Tiktok selbst geliefert und ist ins offene Messer gesprungen. Mit Salto und Pirouette.»