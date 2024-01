Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«El País»: Republikaner brauchen einen Gegenkandidaten zu Trump

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch Donald Trumps Sieg bei der Vorwahl der Republikaner in Iowa:

«Die Aussicht, dass Donald Trump zum dritten Mal republikanischer Kandidat für die US-Präsidentschaft sein könnte, ist beunruhigend real geworden. Bei der Vorwahl in Iowa hat er mehr Stimmen als alle seine Konkurrenten zusammen bekommen. 51 Prozent der republikanischen Wähler fanden, dass ein extremer Politiker, der aus seiner Verachtung für die Demokratie keinen Hehl macht, dem vorgeworfen wird, einen Staatsstreich gefördert zu haben, und der sich nie für den Mangel an persönlichem und politischem Anstand entschuldigt, am besten das Amerika regieren wird, das sie sich wünschen.

Iowa ist klein, aber ein erster Test: Ein gutes Ergebnis ermöglicht es Trump, sich als aussichtsreicher Kandidat zu präsentieren. Und im Moment gibt es keine glaubwürdige Alternative. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, sind auch nicht gemäßigt, ganz im Gegenteil, aber sie stellen keine Bedrohung für die USA oder den Westen dar. Die Hälfte der republikanischen Partei, die Trump nicht will, muss sich auf einen einzigen Gegenkandidaten einigen. Aber bis zum Punkt, von dem an es kein Zurück mehr gibt, sind es nur noch Wochen.»

«Nepszava»: China ist sich Risiken eines Kriegs gegen Taiwan bewusst

BUDAPEST: Zu einem etwaigen Krieg Chinas gegen die Inselrepublik Taiwan angesichts der jüngst gestiegenen Spannungen schreibt die links-liberale ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Computersimulationen zufolge könnte Taiwan einige Wochen, höchstens drei Monate lang gegen China standhalten, danach würden die Einheimischen im Falle eines Sieges Pekings zum Guerillakrieg übergehen. Sie würden den Besatzern schwere Verluste zufügen.

Auch China ist sich selbstverständlich dieser Risiken bewusst. Obwohl der Ton des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegenüber Taiwan immer härter wird, ist er sich dessen bewusst, dass sein Land, China, mit einer Militäraktion Selbstmord begehen würde.»

«Wall Street Journal»: Iran und Huthi halten USA für schwach

NEW YORK: Trotz US-Militärschlägen greift die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz weiter Schiffe im Roten Meer an. Nach einem Einsatz gegen die Rebellen gelten zwei Soldaten der US-Navy Seals als vermisst. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Mittwoch:

«Weder die Huthi noch der Iran haben sich von den US-Salven der vergangenen Woche auf Waffenlager und Raketenwerfer der Huthi abschrecken lassen. Vielleicht liegt es daran, dass die USA die Huthi im Vorfeld der Angriffe warnten, so dass sich die Kämpfer in Sicherheit bringen konnten. Das mag wie eine humanitäre Geste wirken, aber in Nahost wird es tendenziell als Schwäche ausgelegt. Die Huthi könnten annehmen, dass (US-Präsident Joe) Biden die Vergeltungsschläge genehmigte, weil er einem US-Publikum Härte zeigen wollte, aber eine Eskalation seitens der Huthi fürchtet. Also eskalieren die Huthi natürlich. (...) Und so macht es der Iran.

Der Iran und die Huthi gefährden das Leben von Amerikanern, auch wenn die Führung in Teheran ihre böswilligen Absichten hinter ihren Stellvertreter-Milizen verbirgt. Vermutlich gehen sie davon aus, dass Biden es nie wagen wird, in einem US-Wahljahr Irans militärische oder inländische Ziele anzugreifen. Das sind die Folgen einer gescheiterten Abschreckung, für die amerikanische Soldaten den Preis zahlen.»