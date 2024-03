Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«NZZ»: Subventionswettlauf kostet viel Steuergeld

ZÜRICH: Zur staatlichen Förderung für den Bau einer Batteriefabrik von Northvolt in Heide in Höhe von 700 Millionen Euro heißt es am Dienstag in der «Neuen Zürcher Zeitung» (Online-Ausgabe)

«Die Aktionäre wird's freuen. Doch in einer Marktwirtschaft sind kommerzielle Investitionen Sache der Unternehmen und ihrer Eigentümer, denen auch die Gewinne daraus zustehen. Aufgabe des Staats hingegen ist es, mit guten Rahmenbedingungen für alle Unternehmen die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass Firmen wie Northvolt entstehen und gedeihen können. Deshalb wären die knappen öffentlichen Mittel besser angelegt in Investitionen in Bildung, Forschung oder Infrastruktur statt in selektiven Beihilfen für einzelne Firmen. (.)

Mit Milliardenhilfen für Northvolt, Intel und Co. haben sich Deutschland und die EU auf einen Subventionswettlauf mit China und den USA eingelassen, der viel Steuergeld kostet, langfristig aber kaum zu gewinnen ist. Unternehmen, die einen Standort nur wegen höherer Beihilfen wählen, sind schnell wieder weg, wenn andere mehr bieten. Auch macht sich der Staat erpressbar: Was, wenn Northvolt als Nächstes nach billigerem Strom ruft? Was, wenn ein nächster Batterie- oder Chiphersteller von Deutschland ebenfalls die Übernahme eines bedeutenden Anteils der Investitionskosten für ein neues Werk erwartet?»

«Sydney Morning Herald»: Kluft zwischen USA und Israel ist offiziell

SYDNEY: Zur Kehrtwende der Vetomacht USA, die sich im UN-Sicherheitsrat bei der Abstimmung über eine Resolution zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen enthalten hat, schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Dienstag:

«Die zerrüttete Beziehung zwischen US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ist nun offiziell, ebenso wie die Isolation Israels auf der internationalen Bühne. Theoretisch haben die USA bei der jüngsten Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen überhaupt nichts gesagt: Sie enthielten sich bei der Abstimmung darüber, ob sie einen sofortigen Waffenstillstand im Krieg Israels mit der militanten Gruppe Hamas unterstützen.

In der Praxis war das Aussitzen aber ein symbolträchtiger Moment, der es dem wichtigsten UN-Forum für Frieden und Sicherheit ermöglichte, seine erste Waffenstillstandsresolution zu verabschieden, seit der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Oktober begonnen hat. (...) Die USA haben damit (...) eine seit Monaten offensichtliche Kluft zwischen Biden und Netanyahu formalisiert.»