Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«La Vanguardia»: Neue Ausbrüche des Virus sind eine Warnung

MADRID: Zum Neuausbruch des Coronavirus in einigen Regionen Europas schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Die Beispiele in (dem spanischen) Huesca, wo vier Bezirke in Phase 2 der Lockerungen zurückgestuft wurden, in Italien, wo gestern ein Dorf abgeriegelt wurde, oder in Deutschland, wo 640 000 Menschen in Nordrhein-Westfalen im Lockdown sind, senden ähnliche Botschaften wie jene, die wir aus China oder Italien bekamen, wenige Tage bevor das Virus sich bei uns in Spanien kräftig ausbreitete. Eine ähnliche Entwicklung wäre ein Desaster, nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht (...) Zu viel steht für uns alle auf dem Spiel. Wir können es uns nicht leisten, bei den Lockerungen unvorsichtig zu sein. Die Sicherheitsregeln zu missachten, wie es etwa der serbische Tennisprofi Novak Djokovic getan hat, der skeptisch die Anweisungen aller Ärzte überhört hat, ist nicht nur grob unverantwortlich, sondern kann schlimme Folgen haben.»

«Libération»: Demonstranten gegen Rassismus fordern Würde

PARIS: Zu den Anti-Rassismus Demonstrationen in Frankreich schreibt die Tageszeitung «Libération» (Paris) am Mittwoch:

«Diese Demonstranten mobilisieren sich im Namen der Gleichheit, eines der universellen Prinzipien der (französischen) Republik. Manchmal singen sie auch die (französische Nationalhymne) Marseillaise: Wer würde sich darüber beklagen?

Im Grunde genommen stellen Sie die republikanischen Werte nicht in Frage: Sie fordern, dass sie angewendet werden - oder besser angewendet werden. Wer kann denn sagen, dass sie wirklich angewendet werden? (...) Die breite Masse der neuen und alten Anti-Rassismus Demonstrierenden fordert Würde (...), worauf prinzipiell alle Bürger der Republik ein Recht haben.»

«Magyar Nemzet»: Donald Trump ist ein Freund Ungarns

BUDAPEST: Zu den wachsenden Zweifeln an der Eignung von US-Präsident Donald Trump für eine zweite Amtszeit schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Mittwoch:

«Aus der Perspektive Ungarns wäre es selbstverständlich ideal, wenn Donald Trump die Nummer Eins in Amerika bliebe. (...) Der US-Präsident hat mit der Praxis des liberalen Internationalismus gebrochen und mit der Nichteinmischung in die (ungarische) Innenpolitik das Bündnisverhältnis zwischen den beiden Ländern verbessert. Als er im Vorjahr nach dem Gespräch mit (Ungarns Ministerpräsidenten) Viktor Orban dessen Standpunkt zu den Fragen der illegalen Migration und der nationalen Souveränität als beispielhaft hervorhob, machte er deutlich, dass man die Politik Viktor Orbans in Washington als Gegengewicht zu den Plänen der Föderalisten (in der EU) betrachtet. Wir wiederum sehen nicht zufällig in Donald Trump einen Freund.»

«de Volkskrant»: China will nicht

AMSTERDAM: Die USA und Russland haben Gespräche über eine mögliche Rettung ihres letzten großen Abrüstungsabkommens begonnen. Dazu heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Endlich sprechen die USA und Russland wieder über Atomwaffen. Sie müssen das tun, denn 2021 läuft ihr letzter Vertrag aus. Die Trump-Regierung will einen völlig neuen Vertrag, an dem auch China beteiligt sein sollte. Aber China will nicht. (...) Zum wiederholten Mal hat China wissen lassen, kein Interesse an einer Teilnahme zu haben. Das Land verfügt schätzungsweise über 300 Atomsprengköpfe. Das sind viel weniger als jene der USA und Russlands, die sich mit dem New-Start-Vertrag zur Begrenzung des nuklearen Potenzials verpflichteten, die Anzahl ihrer einsatzbereiten Atomsprengköpfe auf 1550 zu begrenzen und und die Anzahl von Jagdflugzeugen und Trägersystemen auf 700. Chinas Waffenarsenal besteht zudem zum großen Teil aus Systemen für eine kürzere Reichweite und sind auf Regionalmächte wie Japan und Taiwan ausgerichtet.»

«Tages-Anzeiger»: Misstrauen zwischen Atommächten wächst seit Jahren

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die zwischen den USA und Russland begonnenen Gespräche über die Rettung des letzten großen Abrüstungsabkommens:

«Ein neues Wettrüsten wird sich kaum darin äussern, dass Russland oder die USA wieder Tausende neue Sprengköpfe produzieren. Es bemisst sich an anderen Parametern. Das Misstrauen zwischen den beiden Mächten wächst seit Jahren wieder. Beide modernisieren ihre Atomarsenale, beide haben die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen gesenkt, entwickeln neuartige Trägersysteme wie Hyperschallgleiter. (...)

Dazu kommt China, das seinen Großmachtanspruch untermauert, indem es nuklear aufrüstet und damit zugleich seine konventionelle Unterlegenheit gegenüber den USA zu kompensieren versucht. (...) Daran zeigt sich, dass eine Multilateralisierung der Rüstungskontrolle dringend nötig wäre. Der Grundgedanke der Trump-Regierung ist also nicht falsch. Er darf nur nicht allein als Vorwand dienen, das letzte bilaterale Abkommen mit Russland untergehen zu lassen.»

«Gazeta Wyborcza»: Trump benutzt Duda zur Bestrafung Merkels

WARSCHAU: US-Präsident Donald Trump will Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda im Weißen Haus empfangen. Dazu schreibt die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Mittwoch:

«Die heutige Begegnung von US-Präsidenten Donald Trump mit Andrzej Duda ist ein Treffen von Politikern in Not. Duda hofft auf einen Durchbruch in einer schlechten Phase seiner Wahlkampagne. Und Trump möchte sich nach der Absage des G7-Gipfels wegen der Abneigung Angela Merkels gegen eine USA-Reise und dem Erscheinen des kompromitierenden Buchs von Sicherheitsberater John Bolton endlich mit jemandem zeigen, der ihn schätzt.

Eine klar formulierte Erklärung über die beabsichtigte Einrichtung einer US-Militärbasis (in Polen) wäre ein Erfolg für Duda. Leider wird eine mögliche Verlegung von US-Truppen im Schatten von Trumps Entscheidung stehen, 9500 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Dies soll eine Bestrafung der Bundesregierung unter Angela Merkel dafür sein, dass sie zu wenig für Verteidigung ausgibt. Wenn Polen sich aber an der Schwächung der Nato und dazu noch an der «Bestrafung» Merkels beteiligt, dann ist das nicht nur unangemessen, sondern auch illoyal gegenüber unserem wichtigsten europäischen Partner.»

«NZZ»: Rücksichtslose Firmenleitung und ineffiziente Behörden

ZÜRICH: Zum Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb von Tönnies meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Die Sars-CoV-2-Verbreitung im Fleischbetrieb der Firma Tönnies ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine rücksichtslose Firmenleitung, aber auch zumindest teilweise ineffiziente Behörden einen richtig grossen Ausbruch überhaupt erst ermöglichen können. Dafür zahlen nun alle Menschen im Kreis Gütersloh einen inakzeptabel hohen Preis, wirtschaftlich wie gesellschaftlich.

Der am Dienstag verhängte Lockdown ist angesichts der hohen Zahl von über 1500 Infizierten unvermeidlich. Dabei hätte er durchaus verhindert werden können. Und zwar einfach, indem man den wissenschaftlichen Fakten geglaubt und den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bereits im Mai Folge geleistet hätte. (...) Man muss gerade in Schlachthöfen penibel darauf achten, dass man infizierte Personen schnell identifiziert. Doch bei Tönnies ist offenbar genau das Gegenteil passiert: Infizierte waren Firmenleitung, Subunternehmen und allem Anschein nach auch den lokalen Behörden egal.»