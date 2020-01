Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Zehn französische Staatsbürger wurden am Mittwoch festgenommen und beschuldigt, illegal in einem Callcenter gearbeitet zu haben.

Generalleutnant Sompong Chingduang von der Immigration sagte am Donnerstag, Beamte hätten in einem Gebäude an der Soi Thong Lor 25 Laptops und Übertragungsgeräte für die Kommunikation mit ausländischen Kunden sichergestellt. Sieben Männer und drei Frauen, allesamt französische Staatsangehörige, seien festgenommen worden. Neun hatten ein Touristenvisum und wurden beschuldigt, ohne Genehmigung gearbeitet zu haben. Der 10. Franzose hatte zwar ein Arbeitsvisum, aber für einen Beruf, der nichts mit Computern oder Online-Geschäft zu tun hat.