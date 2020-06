Von: Redaktion DER FARANG | 30.06.20

BANGKOK: Seit Anfang des Jahres haben weniger Passagiere die 28 Flughäfen des Landes passiert. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als 9,3 Millionen Passagiere die gleichen Flughäfen nutzten.

Der Generaldirektor des Department of Airports, Kawee Kasisam-ang, führt den erheblichen Rückgang hauptsächlich auf die Covid-19-Pandemie zurück, die Anfang April zu Grenzschließungen und zur Aussetzung planmäßiger Inlands- und internationaler Flüge führte. Die Flughäfen und die Luftfahrtindustrie hatten die Hauptlast des Verbots im April zu tragen, bevor die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) im Mai die Wiederaufnahme einiger Flüge genehmigte. Das Verbot für ankommende kommerzielle Flüge wurde nicht aufgehoben.

Laut Kawee haben die 28 Flughäfen vom 1. Januar bis zum 20. Juni 4,2 Millionen Passagiere abgefertigt, von denen 54 Prozent Inlandsflüge waren. Insgesamt wurden 18.700 Flüge von und zu den Flughäfen durchgeführt, ein Rückgang von 48 Prozent gegenüber den 35.800 Flügen im Jahr 2019, und fast alle - 17.600 - wurden auf Inlandsstrecken durchgeführt.

Seit der letzten Lockerung der Covid-19-Beschränkungen in Phase 4 am 15. Juni wurden die 28 Flughäfen im Tagesdurchschnitt von rund 14.000 Passagieren genutzt. Die Zahl ist jedoch weit entfernt von dem Tagesdurchschnitt von 47.000 Passagieren, die die 28 Flughäfen im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres nutzten. Die Flughäfen bewältigen derzeit 70 bis 80 Linienflügen pro Tag, was gegenüber dem Tagesdurchschnitt von 160 bis 170 Flügen in den Vorjahren einen starken Rückgang bedeutet.