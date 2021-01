Foto: National News Bureau Of Thailand

NONG KHAI/KHON KAEN/UTHAI THANI: Im Dezember verzeichneten besonders Destinationen im Nordosten des Landes einen starken Anstieg an Inlandstouristen, die sich an den Naturphänomenen erfreuten, die die kühle Jahreszeit mit sich bringt.

Im Nordosten strömten in den letzten Wochen viele inländische Touristen nach Nong Khai, um das Nebelmeer von den Bergwipfeln der Provinz zu bestaunen. Als Besuchermagnet präsentierte sich unter anderem der Skywalk am Wat Pha Tak Sua in Nong Khais Bezirk Sangkhom, der einen atemberaubenden Blick auf den Mekong und das thailändisch-laotische Grenzgebiet bietet.

Über hohe Besucherzahlen erfreute sich auch das Winterblumenfeld der Khon Kaen University, das ursprünglich für die Abschlussfeier der Universität angelegt, dann jedoch aufgrund der hohen Nachfrage auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Als ein beliebtes Reiseziel und eine Alternative zur Bergwelt des hohen Nordens entwi­ckelte sich zudem der Bezirk Baan Rai in Uthai Thani, bei dem es sich um die kühlste Region Zentralthailands handelt. Hier ließ die Bezirksverwaltung ebenfalls ein Feld mit Winterblumen und -pflanzen anlegen, um den Inlandstourismus anzukurbeln.