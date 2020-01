Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde DLT will in Zusammenarbeit mit der Polizei gegen illegale, modifizierte Beleuchtung an Autos vorgehen.

Laut der DLT-Generaldirektorin Chanthira Burutpat haben die Klagen von Verkehrsteilnehmern über modifizierte Scheinwerfer und Rücklichter stark zugenommen. Selbst das Ändern der Beleuchtung in eine andere als die gesetzlich vorgeschriebene Farbe sei illegal. Die Behörde sorge sich um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und halte die Fahrzeughalter an, die Beleuchtung nicht zu verändern, da dies die Sicht anderer Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen und letztendlich Unfälle verursachen könnte.

Die DLT-Zweigstellen sowie private Autoinspektionszentren sind angewiesen, die Vorschriften für Fahrzeuglichter strikt einzuhalten. „Alle Fahrzeuge, die den Vorschriften nicht entsprechen, gelten als nicht geprüft, bis die Eigentümer die Probleme behoben haben", sagte Chanthira weiter.

Die Vorschriften der DLT sehen vor, dass in allen Fahrzeugen maximal zwei vordere Lampen mit Abblendlicht und maximal zwei vordere Lampen mit Fernlicht eingebaut werden müssen. Die Lampen müssen weiß oder hellgelb sein und müssen links und rechts auf gleicher Höhe angebracht sein, mindestens 40 cm über dem Straßenniveau, jedoch nicht höher als 135 cm. Anzeigeleuchten müssen hellgelb sein und blinken. Sie müssen paarweise an der Vorderseite sowie 2 bis 4 Leuchten an der Rückseite installiert werden. Die Bremslichter müssen rot sein und dürfen nicht blinken. Sie müssen paarweise oder mit 4 Lichtern installiert sein. Das Licht auf dem Nummernschild muss weiß, das Schild muss im Dunkeln lesbar sein.