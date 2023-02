Von: Björn Jahner | 06.02.23

RAYONG: Im Bezirk Klang in der Provinz Rayong an der Ostküste des Landes haben Mitarbeiter des Ausflugsanbieters The Toy Tour einen Walhai entdeckt, berichtete das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath.

Das Touristenboot stieß auf den größten Hai und zugleich den größten Fisch der Gegenwart während eines Korallen-Tauchausflugs etwa 13 Seemeilen vor der Küste von Rayong.

In einem Gebiet, das als Hin Ploeng bekannt ist, kreiste der sieben Meter langer Walhai 4 bis 5 Stunden lang und erfreute die Taucher.

Laut Medienberichten kommen solche Sichtungen im Januar und Februar jeden Jahres in der Bucht von Ao Makham Pom vor.