Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.19

BANGKOK: Städtische Beamte sollen der Verkehrspolizei künftig als Volontäre bei Regelung des Verkehrs unterstützen.

Stadtbeamte werden in überlasteten Gebieten wie Schulen, an denen Eltern ihre Kinder abgeben und abholen, eingesetzt. Die Stadtverwaltung hat bereits erste Mitarbeiter geschult. Die Verkehrspolizei-Assistenten müssen eine theoretische und praktische Ausbildung in Verkehrsrecht, Verkehrszeichen, Verhandlungs- und Kommunikationsprotokollen, Unfallmeldungen und Handzeichen absolvieren. Das Training erfolgt in drei Gruppen an jeweils fünf Tagen.