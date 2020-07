Von: Redaktion DER FARANG | 10.07.20

In der Provinz Chonburi stehen Ausländer Schlange, um ihren Aufenthalt in Thailand zu verlängern. Foto: Khaosod English

BANGKOK: Eine weitere automatische Visum-Verlängerung über den 31. Juli hinaus für in Thailand lebende oder gestrandete Ausländer sei unwahrscheinlich, hat der Sprecher der Immigration, Oberst Phakkhaphong Saiubon, am Freitag verkündet.

Da sich die Situation der globalen Pandemie zu entspannen beginne, könnten die betroffenen Ausländer bald ausreisen. Die Regierung genehmigte Anfang des Jahres automatische Verlängerungen der Aufenthaltsgenehmigungen, nachdem Ausländer in den Büros der Immigration im ganzen Land Schlange standen.

„Eine Verlängerung wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Thailand und seine Regierung waren bereits großzügig. Kein anderes Land hat eine so lange Amnestie für Visa“, zitiert „Khao Sod“ den Oberst. Ausländer, die ihren Aufenthalt verlängern wollen, müssen in Bangkok ab dem 13. Juli im wiedereröffneten Immigrationsbüro in der Ausstellungshalle Impact Muang Thong Thani vorsprechen.

Die im April von der Regierung verabschiedete Visa-Amnestie erlaubte es Ausländern, deren Visa ab dem 26. März abliefen bzw. ablaufen, im Königreich zu bleiben, ohne bei den Einwanderungsbehörden eine Verlängerung zu beantragen. Nach dem 31. Juli werden Bußgelder bei Überschreitung der Aufenthaltsdauer verhängt sowie die 90-Tage-Berichte wieder Pflicht, wenn die Immigration die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung ablehnt. Ausländern, die planen, weiterhin in Thailand zu bleiben, müssen ihr Visum und 90-Tage-Berichte bis zum 31. Juli erneuern. Ausländer, die ihr Visum nicht verlängern wollen oder nicht verlängern können oder aufgrund von Flugbeschränkungen nicht ausreisen können, können versuchen, mit einem offiziellen Schreiben ihrer Botschaft weiterhin in Thailand zu bleiben.

Bevor die automatische Visum-Verlängerung gewährt wurde, verlangten die Einwanderungsbeamten bis zu neun Dokumente von Ausländern, um ihren Aufenthalt um bis zu 30 Tage verlängern zu lassen.