Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.19

PRACHUAP KHIRI KHAN: Familiendrama auf dem Phetkasem Highway: Vier Insassen eines gecharterten Vans wurden getötet und sieben weitere schwer verletzt, als das Fahrzeug auf dem Mittelstreifen gegen einen Baum prallte.

Der Van war in Ratchaburi gestartet und sollte die Familie nach Yala bringen. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 7 Uhr auf dem Thung-Kratai-Hügel bei Ban Bueng. Nach Angaben der Polizei prallte der weiße Toyota Commuter frontal gegen einen Baum. Die Fahrerseite und das Dach des Vans wurden abgerissen. Die Beamten vermuten, dass der Fahrer zu schnell fuhr oder eingeschlafen war. Zwei Insassen lagen tot vor dem Fahrzeug, der Fahrer saß tot am Steuer. Acht Verletzte wurden ins Krankenhaus Prachuap Khiri Khan gebracht, dort erlag einer später seinen Verletzungen. Drei der tödlich verunglückten Insassen waren Frauen, ebenso fünf der sieben Verletzten.