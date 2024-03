Vier Tote und mehrere Verletzte bei Rallye-Unfall in Ungarn

BUDAPEST: Bei einer Rallye in Ungarn fährt ein Auto in die Zuschauermenge. Mehrere Menschen sterben, weitere werden verletzt.

Bei einer Rallye in Ungarn sind am Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen. Eines der Autos kam aus zunächst ungeklärten Gründen auf der Strecke bei Labatlan im Norden Ungarns von der Fahrbahn ab und fuhr in die Zuschauer, wie die Polizei in Budapest mitteilte. Sieben weitere Menschen - darunter ein Kind - wurden schwer verletzt. Zahlreiche Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen, berichtete das staatliche ungarische Fernsehen. Das Rennen wurde abgebrochen. Die Rallye Esztergom-Nyerges wird seit elf Jahren von einem Club in Nordungarn veranstaltet.