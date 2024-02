Von: Björn Jahner | 13.02.24

BANGKOK: In einem Bestreben, die Verkehrssicherheit in der thailändischen Hauptstadt zu verbessern, hat die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) offiziell die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern auf 40 ausgewählten Straßen in der Innenstadt und angrenzenden Wohngebieten beantragt.

Thaiphat Tanasombatkul, der Generaldirektor der Abteilung Verkehr und Transport der BMA, erklärte, dass dieser Schritt darauf abziele, die Anzahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die BMA hat verschiedene Strategien entwickelt, um dieses Ziel zu erreichen, darunter die Anwendung von technischem Know-how, die Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Straßen durch Gemeinden und Wohngebiete, strafrechtliche Verfolgung von betrunkenen Fahrern sowie Reparatur unsicherer Straßen.

In Zusammenarbeit mit der Chulalongkorn-Universität hat die BMA den Sicherheitsstandard der Straßen in Bangkok anhand der Bewertungskriterien des Internationalen Straßenbewertungsprogramms (iRAP) analysiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die aktuelle Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h in der Stadt als zu hoch eingestuft wird und somit unsicher für Auto-, Fahrrad- und Motorradfahrer sowie Fußgänger ist.

Die BMA schlägt dem Metropolitan Police Bureau (MPB) vor, die Höchstgeschwindigkeit auf 40 ausgewählten Straßen, darunter bekannte Abschnitte wie Yaowarat, Banthat Thong, Phra Arthit, Charoen Krung und Silom, in den Innenstadtbezirken und Wohngebieten auf 50 km/h zu senken. Nach der Umsetzung dieser Maßnahme plant die Behörde die Installation von Warnschildern, um die Fahrer über die neue Geschwindigkeitsbegrenzung zu informieren, sowie die Aufstellung von Blitzern zur Ahndung von Verstößen.