Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

BANGKOK: Verkehrspolizisten können seit Dienstag dieser Woche nicht mehr den Führerschein von Auto- und Motorradfahrern einziehen, wenn diese wegen Verkehrsverstößen ein Bußgeld bezahlen müssen.

Laut „Thai PBS“ ist das Landverkehrsgesetz entsprechend geändert worden. Die Verkehrspolizei ist aber weiterhin befugt, Strafzettel vor Ort an einen Autofahrer oder Motorradfahrer auszustellen, wenn dieser gegen die Verkehrsregeln verstößt. Wenn der Fahrer nicht anwesend ist, wie zum Beispiel im Falle des illegalen Parkens, kann das Ticket an dem Fahrzeug befestigt oder alternativ per Einschreiben an die Adresse des Fahrers oder des Autobesitzers zusammen mit dem Nachweis des Verstoßes gesendet werden. Nach dem neuen Gesetz muss ein Fahrer einen Führerschein, eine Fotokopie des Führerscheins oder elektronische Informationen über den Führerschein mit sich führen und diese auf Verlangen einem Polizeibeamten vorlegen.