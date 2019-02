Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.19

BANGKOK: An zehn Ständen im Nana-Bereich haben Polizisten und Soldaten jetzt Sexspielzeug, Viagra und Aphrodisiaka beschlagnahmt.

Vier Verkäufer wurden festgenommen, den Wert der konfiszierten Produkten gibt die Polizei Lumpini mit zwei Millionen Baht an. Bei der Behörde waren widerholt Beschwerden eingegangen, dass an den Straßen illegale Waren verkauft werden. Laut der „Daily News“ soll die Polizei die Verkäufer gewarnt haben, aber sie bauten ihre Stände weiter auf und missachteten das Gesetz. Wirot Nongbualang von der Abteilung Public Protection Services sagte, einige der Waren seien gefährlich und der Verkauf bringe Thailand in Verruf. Die Verkäufer wurden angeklagt, obszöne Gegenstände verkauft zu haben und im Besitz von Medikamenten ohne Verkaufslizenz zu sein.