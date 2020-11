Urteil über Wohnsitz könnte Prayut stürzen

Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.20

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hält sich nach wie vor bedeckt über das bevorstehende Urteil des Verfassungsgerichts. Die Opposition hatte Klage eingereicht, weil der General im Ruhestand weiter in einem Armeehaus wohnt. Das Urteil könnte sein Amt gefährden.

Das Urteil wird für den 2. Dezember erwartet, aber der Premierminister weigert sich, sich zu dieser Frage zu äußern. „Das überlasse ich dem Gericht", sagte General Prayut. Der Premierminister und seine Familie residieren in einem Haus des 1. Infanterieregiments, der Königsgarde, obwohl er nicht mehr zur Führungsspitze der Armee gehört, da er nach Beendigung seiner Karriere als Armeechef im Ruhestand ist.

Die Nutzung des Armeeresidenzhauses wurde vom Oppositionsblock während der Misstrauensdebatte im Februar heftig kritisiert. Der Vorsitzende der Partei Pheu Thai, Sompong Amornvivat, ersuchte später das Gericht um eine Entscheidung über die verfassungsmäßige Rechtmäßigkeit des weiteren Aufenthalts von Prayut in der Residenz.

Das Gericht wird entscheiden, ob der General einen Interessenkonflikt hat, wenn er in einem Armeehaus wohnt, nachdem er sich 2014 nach dem Putsch aus dem Militärdienst zurückgezogen hat. Der Staat musste seitdem alle Rechnungen für öffentliche Versorgungsleistungen begleichen. General Prayut könnte gezwungen sein, von seinem Amt zurückzutreten, wenn das Gericht der Petition der Opposition zustimmt.

Die Armee hat argumentiert, dass die Bezeichnung des Hauses, in dem der Premierminister wohnt, im Jahr 2012 von einem Armee-Sozialwohnheim in ein Gästehaus geändert wurde. Sie führte Sicherheitsgründe dafür an, dass der Premierminister auf dem Gelände der Kaserne wohnen müsse.