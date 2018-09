Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.18

KOH SAMUI: Teile der Insel müssen seit Wochen immer wieder mit Stromschwankungen oder dem plötzlichen Ausfall von Elektrizität leben. Das Unterwasserstromkabel vom Festland nach Samui ist beschädigt und muss aufwendig saniert werden.

Wie die Provincial Electricity Authority (PEA) von Thailand erklärte, sind die Arbeiten seit Wochen im Gange und werden sich bis in den Spätherbst hinziehen. Mit fahrbaren Stromaggregaten, die zur Sicherung der Versorgung nach Koh Samui verlegt worden sind, sei längeren Stromausfällen jedoch vorgebeugt worden. Vor allem in den Bereichen Bophut, Maenam und Chaweng mussten Kunden immer wieder mit Einschränkungen der Versorgung leben. Dennoch hat sich Koh Samui in den vergangenen Jahren durch die Milliardeninvestitionen der PEA und einer stabileren Stromversorgung zum Positiven entwickelt. Fast tägliche Stromausfälle wie in den 90iger Jahren gibt es nicht mehr.