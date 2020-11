Umtauschprämie für Autos als Neujahrsgeschenk geplant

Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.20

BANGKOK: Industrieminister Suriya Jungrungreangkit verstärkt seine Bemühungen, den Verkauf von Neuwagen zu steigern. Einer seiner Vorschläge: Eine Umtauschprämie als Neujahrsgeschenk.

Die Maßnahmen sollen auf der Lagebesprechung des Center for Economic Administration Situation am 2. Dezember diskutiert werden. Zu den Maßnahmen gehört die Förderung des Autokaufs, insbesondere von Elektrofahrzeugen (EV), durch ein Trade-In-Programm im Wert von 100.000 Baht für einzelne Autobesitzer. Laut dem National Economic and Social Development Council könnten Käufer die Ausgaben als Einkommenssteuerabzug verwenden. Allerdings sollen nur Besitzer von Autos, die älter als zehn 10 Jahre sind, von dem Programm profitieren. Das Industrieministerium plant, das Programm mit dem Finanzministerium und den Autoherstellern zu diskutieren, um deren Ansichten und Kommentare einzuholen.

Die Regierung will die EV-Produktion bis 2030 auf 30 Prozent der gesamten Automobilproduktion des Landes erhöhen. Das entspräche etwa 750.000 Autos von insgesamt 2,5 Millionen Einheiten. Suriya berichtete weiter, dass Vertreter von Tesla, dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen für EV, sich bald mit ihm treffen wollen, um die Investitionen Teslas in EV und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugtechnologie in Thailand zu besprechen.