Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.19

BANGKOK: Ein Fabrikbesitzer, der bei einem von ihm verschuldeten Verkehrsunfall einen hohen Polizeibeamten und dessen Frau getötet und die Tochter schwer verletzt hatte, hat der Familie 45 Millionen Baht gezahlt.

Der Mercedesfahrer soll nach einem Bericht von „Thai Rath“ seit dem Unfall zerknirscht sein. Er hat alle Rechnungen bezahlt und der Familie der Verstorbenen ein neues Auto gekauft. Weiter soll er sich vom Alkoholtrinken abgewandt haben und nur noch Kaffee konsumieren. Der 56-Jährige hatte in seinem Golfclub mehrere Flaschen Bier getrunken und seinen Mercedes-Benz gegen den Suzuki Swift des Polizisten gelenkt. Der Fahrer und seine Ehefrau starben am Unfallort, die zwölfjährige Tochter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem Treffen der Familie und des Todesfahrers in Anwesenheit von Captain Phitak Phoonphuttha auf der Polizeiwache in Saladaeng wurden die finanziellen Bedingungen des Vergleichs beschlossen. Die Mutter des getöteten Polizeibeamten und die älteste Tochter seiner Ehefrau erhalten jeweils 2,5 Millionen Baht. Die zwei Kinder des Beamten, 12 und 15 Jahre alt, bekommen jeweils 15 Millionen Baht. Das Geld der Minderjährigen wird vom Gericht verwaltet. Der Unglücksfahrer hat die Krankenhausrechnungen der verletzten Tochter in Höhe von 1,5 Millionen Baht bezahlt, Schulden der Familie in Höhe von 5 Millionen Baht beglichen und für die Familie einen Toyota Fortuner gekauft. Den Kindern der Unfallopfer sollen Jobs in der Firma des Mercedes-Fahrers angeboten werden.