Thailands Wirtschaft verliert global an Bedeutung

Von: Redaktion DER FARANG | 21.07.21

BANGKOK: Thailands Wirtschaft hat einen Wendepunkt überschritten, das Land verliert nach einem Bericht der Kiatnakin Phatra Financial Group (KKP) an Bedeutung für die Weltwirtschaft.

Die Verlagerung von Produktionsstandorten, sinkende Direktinvestitionen und eine Verlangsamung des Exportsektors in 2020 zeigten, dass Thailand in der Weltwirtschaft nicht mehr unter anderen Ländern hervorsteche, erläuterte Lattakit Lapudomkarn, Wirtschaftsanalyst der KKP. Die Gruppe hat seit 2015, ein Jahr nach dem von Prayut Chan-o-cha angeführten Militärputsch, einen kontinuierlichen Ausverkauf von Aktien auf dem thailändischen Markt durch Ausländer festgestellt. Thailand hat nach dem Bericht zwischen 2016 und 2019 nur etwa 10 Prozent der ausländischen Investitionen, die in die Region kamen, erhalten, während die Zahl 2005 bis 2007 näher bei 30 Prozent gelegen hat. KKP merkt weiter an, dass trotz des aktuellen Exportwachstums die thailändischen Ausfuhren in einem viel langsameren Tempo wachsen als die der anderen Mitbewerber.

Laut dem neuen Bericht haben thailändische Unternehmen und Investoren auch begonnen, sich auf Märkte in Übersee zu konzentrieren, anstatt auf den heimischen Markt. „Der derzeitige Anstieg der Investitionsabflüsse spiegelt die Fragilität der thailändischen Wirtschaft wider und veranlasst die Investoren, in ausländische Anlagen zu investieren, die höhere Renditen bringen", sagte Lattakit. Laut den Daten aus dem ersten Quartal 2021 hätten Thais ihre Investitionen in ausländische Aktienmärkte mit 300 Milliarden Baht auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gebracht.