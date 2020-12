Thailand will Geschäftsabwicklung vereinfachen

Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.20

BANGKOK: Die Regierung hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Thailand soll in den nächsten zwei Jahren zu den zehn Ländern weltweit aufrücken, in denen es am einfachsten ist, Geschäfte zu machen, kündigte der stellvertretende Premierminister und Energieminister Supattanapong Punmeechaow an. In der von der Weltbank erstellten Liste der 190 untersuchten Länder zur Geschäftsabwicklung belegte Thailand im Jahr 2020 Platz 21. Thailand soll, so der Minister, insbesondere bei der logistischen Infrastruktur künftig besser abschneiden.

Phongsaward Guyaroonsuith, Generaldirektor des Strategic Transformation Office, sagte, sein Büro strebe an, 85 Prozent der Gesetze im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit innerhalb des nächsten Jahres zu ergänzen, um dem Land zu helfen, seinen Rang zu verbessern.

Laut Nattapon Dejvitak, Exekutiv-Vizepräsident von Loxley, arbeitet der Privatsektor mit der Regierung zusammen, um eine Handelsplattform zu entwickeln, die dazu beitragen soll, die damit verbundenen Kosten für Geschäftsleute bei Import-Export-Transaktionen zu senken. Die Plattform, die mit 37 verwandten staatlichen Stellen vernetzt sein wird, wird im ersten Quartal des nächsten Jahres in die Erprobung gehen, bevor sie später im Laufe des Jahres in vollem Umfang genutzt wird. Dies soll dazu beitragen, bei den Kosten für die Import-Export-Dokumentation und den damit verbundenen Arbeitsausgaben zwischen 4 und 5 Milliarden Baht pro Jahr einzusparen.