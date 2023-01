Thailand will 80 Mio. Touristen empfangen

Von: Björn Jahner | 13.01.23

BANGKOK: Thailand peilt bis 2027 bis zu 80 Millionen ausländische Touristen pro Jahr an, doppelt so viele wie 2019 und weit mehr als die thailändische Bevölkerung von 70 Millionen.

Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn legte das Fünfjahresziel am Donnerstag (12. Januar 2023) fest und strebt an, bis 2027 jährliche Einnahmen von 5 Billionen Baht zu erzielen – fast eine Verdreifachung der 1,93 Billionen Baht, die 2019 durch ausländische Ankünfte generiert wurden.

In diesem Jahr rechnet das Ministerium mit mindestens 25 Millionen ausländischen Touristen, die in Thailand landen und dem Sektor helfen, sich auf 60 Prozent des Niveaus vor der Pandemie zu erholen. Die Gesamteinnahmen aus in- und ausländischen Touristen im Jahr 2023 werden auf 2,4 Billionen Baht oder 80 Prozent des Niveaus vor der Pandemie geschätzt, insbesondere durch die Ankünfte aus China, nachdem die Volksrepublik am 8. Januar 2023 die Reisebeschränkungen aufgehoben hat.

„Bevor das Jahr 2027 anbricht, müssen wir unser Personal und unsere Ressourcen darauf vorbereiten, [mehr] ausländische Touristen zu empfangen“, sagte Khun Phiphat und fügte hinzu, dass sein Ministerium mit dem Arbeitsministerium zusammenarbeiten werde, um die Zahl und die Fähigkeiten der Arbeitskräfte im Tourismussektor zu erhöhen.

Khun Phitphat betonte, dass Thailand nicht nur den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften im Tourismusbereich beheben, sondern auch die Sicherheit erhöhen müsse, um eine große Zahl ausländischer Besucher zu empfangen. Dies erfordere eine Koordinierung zwischen dem Ministerium, den entsprechenden Behörden und der Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) 11,81 Millionen ausländische Touristen Thailand und trugen dazu bei, dass die Gesamteinnahmen aus inländischen und internationalen Touristen 1,5 Billionen Baht betrugen.

Nach Angaben der TAT kamen die meisten ausländischen Besucher im vergangenen Jahr aus Malaysia (1,95 Millionen), Indien (965.994), Laos (844.959), Kambodscha (591.657) und Singapur (589.770).