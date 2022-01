BANGKOK: Die Zahl der täglichen Covid-19-Neuinfektionen ist nach den Neujahrfeiertagen deutlich gestiegen, während sich die Zahl der Todesfälle nicht wesentlich erhöht hat, informierte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Mittwoch auf einer Pressekonferenz zur aktuellen Virussituation in Thailand. Diese Entwicklung steht laut Khun Anutin im Einklang mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zum Ergebnis haben, dass sich die Omikron-Variante zwar durch eine stark gesteigerte Übertragbarkeit auszeichnet, die Krankheitsverläufe jedoch im Vergleich zur Delta-Variante weniger schwerwiegend sind.

Nachdem in den vergangenen 24 Stunden landesweit 5.775 Neuinfektionen und 11 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet wurden, betonte das Gesundheitsministerium am Mittwoch, dass es die Omikron-Situation in Thailand aufmerksam beobachtet.

„Die Seuchenschutzabteilung erwägt, einige Präventivmaßnahmen wieder einzuführen und die Lockerung bestimmter Beschränkungen zu verschieben“, teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul der Presse mit.

Khun Anutin betonte, dass die Regierung vor den Neujahrsfeiertagen zwar Kneipen und Bars die Wiedereröffnung als Restaurant gestattet hatte, damit sie während der Hochsaison Gäste empfangen können, sich jedoch viele Betriebe nicht an die die Seuchenschutzauflagen gehalten hätten, weshalb sie eine Quelle für neue Covid-19-Cluster sein könnten. „Die Regierung hat die zuständigen Behörden angewiesen, die Betriebe genau zu überwachen und zu regulieren“, fügte Khun Anutin hinzu.

Der Gesundheitsminister erinnerte an das Jahr 2021, als in Thailand bis zu 28.000 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet wurden und betonte, dass die derzeitige Situation deutlich stabiler sei, was er darauf zurückführt, dass bereits mehr als 70 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft ist und etwa acht bis neun Millionen Menschen bereits Auffrischungsimpfungen erhalten haben.

„Ich glaube, dass die Covid-19-Situation in diesem Jahr deutlich besser sein wird als im vergangenen Jahr“, so Khun Anutin.