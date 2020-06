Thailand steht vor einer Deflation

BANGKOK: Ökonomen warnen, Thailand sehe sich einer Deflationsgefahr gegenüber, nachdem die Inflation im Mai im dritten Monat in Folge in den negativen Bereich gerückt sei.



„Technisch gesehen ist Thailand in eine Deflation eingetreten, die durch einen Preisrückgang bei Waren und Dienstleistungen gekennzeichnet ist, wobei die Inflation drei Monate lang – im März -0,54 Prozent, im April -2,99 Prozent und im Mai -3,44 Prozent – im Minusbereich lag", berichtete Pimchanok Wonkhorporn, Direktorin des Büros für Handelspolitik und Strategie des Handelsministeriums. Der sinkende Ölpreis und die staatlichen Subventionen für Strom und Wasser hätten weitgehend zur negativen Inflation beigetragen.

Laut Don Nakornthab, Senior Direktor der Bank of Thailand (BOT), befindet sich das Land aus Sicht des Finanzmarktes nicht in einer Deflation. Er sagte, die BOT folge der Definition der europäischen Zentralbank für Deflation, die vier Bedingungen berücksichtigt: negative Inflation über einen längeren Zeitraum; viele Waren und Dienstleistungen sind preiswerter geworden; die Fünf-Jahres-Prognose der Inflationsrate ist deutlich niedriger als angestrebt; die Wirtschaft schrumpft, verbunden mit steigender Arbeitslosigkeit. Don sagte, die Zentralbank gehe davon aus, dass die Inflation im nächsten Jahr wieder positiv sein werde, da die Fünfjahresprognose bei 1,8 Prozent liege, was dem Ziel von 1 bis 3 Prozent nahekomme.

Amornthep Chawla, Forschungsleiter der CIMB Thai Bank, zeigt sich jedoch pessimistisch: „Wir sind jetzt in die Deflation eingetreten, da die Preise aufgrund der schwachen Nachfrage fallen. Die Menschen haben nicht viel Geld zum Ausgeben.“ Er warnt davor, dass die Öffentlichkeit in Bedrängnis geraten werde, wenn die finanziellen Zuwendungen der Regierung ausliefen. Die Preise für Energie und andere Produkte und Dienstleistungen könnten in den nächsten Monaten steigen, die Menschen würden aber möglicherweise nicht genug verdienen, um den Anstieg der Lebenshaltungskosten aufzufangen. Nach der CIMB-Prognose wird die Wirtschaft in diesem Jahr mit 8,9 Prozent stark schrumpfen und damit stärker als 1997/1998 während der asiatischen Finanzkrise.