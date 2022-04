Thailand hebt Testpflicht für Geimpfte auf

EILMELDUNG – BANGKOK: Auf der großen Sitzung des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) zur Neubeurteilung der Virussituation im Land am Freitag wurde vereinbart, dass geimpfte Reisende voraussichtlich ab dem 1. Mai 2022 keinen RT-PCR mehr nach der Ankunft in Thailand absolvieren müssen. Stattdessen wird ihnen die Durchführung eines Selbst-Antigentests (ATK) während ihres Aufenthaltes empfohlen.

Mit der Aufhebung der Testpflicht für vollständig gegen Covid-19 geimpfte Reisende entfällt zukünftig auch die Buchung eines bisher obligatorischen SHA+-Hotels für die erste Nacht nach der Ankunft, um auf das Testergebnis abzuwarten.

Die Deckungssumme der Reisekrankenversicherung wird auf 10.000 US-Dollar reduziert.

Die Überprüfung des Versicherungs- und Impfstatus mit dem „Thailand Pass“-System wird hingegen beibehalten. Die Beantragung wird jedoch nach Aussage der Behörden wesentlich schneller vonstattengehen.

Ungeimpfte Reisende müssen nach wie vor ein zugelassenes Hotel für die alternative Quarantäne buchen und am 5. Aufenthaltstag einen RT-PCR-Test absolvieren.

Weitere Einzelheiten werden auf der Pressekonferenz am Nachmittag bekanntgegeben.

Die Lockerungen der Einreiseregeln werden voraussichtlich ab dem 1. Mai 2022 angewendet, müssen jedoch erst noch in der „Royal Gazette“ – dem offiziellen Gesetzesanzeiger der thailändischen Regierung – veröffentlicht werden, damit sie definitiv in Kraft treten können.