Thailand bereitet die Einfuhr von Molnupiravir vor

BANGKOK: Die thailändischen Behörden bereiten die Einfuhr von Molnupiravir vor. Vorläufigen klinischen Studien folgend verspricht die Substanz eine hohe Wirksamkeit gegen Sars-CoV-2.

Der Leiter der Abteilung für medizinische Versorgung, Somsak Ankasil, sagte in den Medien, dass die Gesundheitsbehörden grünes Licht für den Import von Molnupiravir geben würden, wenn die Phase-3-Studien der Entwickler – Merck und Ridgeback Therapeutics – erfolgreich verlaufen.

Molnupiravir ist ein antiviraler Wirkstoffkandidat, der ursprünglich als Grippemedikament entwickelt wurde. Der Wirkstoff befindet sich derzeit in der letzten Entwicklungsphase (Phase III), in der er an einer großen Zahl von Patienten erprobt wird. Die Ergebnisse werden Ende dieses Monats, im Oktober und November erwartet. Dr Wirkstoff schleust RNA-ähnliche Bausteine in das Erbgut des Virus ein, wodurch der Erreger anfängt Mutationen zu produzieren und sich dadurch nicht mehr vermehren kann.

Das Gesundheitsministerium führt derzeit Gespräche mit Merck über die Beschaffung von Molnupiravir und mit Pfizer über die Einfuhr des Proteasehemmer gegen Corona.Wenn beide Medikamente zugelassen werden, wolle sich Thailand beeilen, um sie gegen künftige Ausbrüche einzusetzen, sagte Khun Somsak gegenüber der Presse. Er erwartet die Zulassung von Molnupiravir bei der thailändischen Food and Drug Administration (FDA) im November.

Wenn das Medikament erfolgreich ist, soll es anstelle von Favipiravir an Covid-19-Patienten werden. Beide Medikamente haben den gleichen Wirkmechanismus, nämlich das Virus am Eindringen in die Zellen zu hindern. Patienten mit leichten Symptomen erhalten 40 Tabletten Molnupiravir, die sie über fünf Tage einnehmen müssen.

In der Zwischenzeit werden die Ergebnisse thailändischer Studien zu Favipiravir, Andrographis paniculata („fah talai jone“) und anderen Medikamenten, die derzeit zur Bekämpfung von Covid-19 eingesetzt werden, in den nächsten 1 bis 2 Monaten erwartet.