BANGKOK: Das für die Sanierung der hoch verschuldeten Thai Airways International (THAI) zuständige Gremium hat bestätigt, dass die Fluggesellschaft nur 5 Prozent der 20.000 Beschäftigten im Rahmen der Reorganisation der Airline entlassen wird.

Nares Peungyam, ehemaliger Vorsitzender der THAI-Gewerkschaft, teilte mit, er sei mit Vertretern des Fluglinienpersonals und der Gewerkschaft mit dem Sanierungsausschuss zusammengetroffen, um einige Fragen zu erörtern. Bei dem Treffen habe Pirapan Salirathavibhaga gesagt, sein Gremium strebe an, nur 5 Prozent der Belegschaft abzubauen, was weit hinter dem ursprünglichen Ziel von 30 Prozent liegt. Entlassene Mitarbeiter sollen in Abteilungen versetzt werden, die mehr Arbeitskräfte benötigen.

Auf einer außerordentlichen Sitzung hat der THAI-Vorstand am Mittwoch das Vorstandsmitglied Chansin Treenuchagorn mit Wirkung vom 2. Juli zum amtierenden Präsidenten ernannt. Die Fluggesellschaft beantragte am 26. Mai beim Zentralen Konkursgericht eine Sanierung des Unternehmens. Das Gericht nahm den Antrag am 27. Mai an und wird den Fall am 17. August verhandeln.