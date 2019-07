Von: Redaktion DER FARANG | 03.07.19

PHITSANULOK: Bei einem Bierwettbewerb am letzten Samstag ist ein Teilnehmer gestorben, nachdem er zu viel Bier zu schnell getrunken hatte.

Auf Facebook heißt es unter „Mor Lab Panda“, der Mann torkelte, wurde ohnmächtig und starb. „Sanook“ und TV-Channel 3berichten nicht, wo der Wettbewerb stattfand. Der Mann soll bereits früher im Isaan an Trinkwettbewerben teilgenommen haben. Er hatte es aber aufgegeben, weil es zu gefährlich war. Bei dem neuerlichen Wettbewerb sollte er angeblich 25 Gläser Bier in 25 Sekunden austrinken. Channel 3 berichtete, dies sei der erste Wettbewerb in Thailand mit tödlichem Ausgang gewesen. Als Todesursache wurde Alkoholvergiftung genannt. Verwandte des Verstorbenen haben die Beerdigung im Wat Suan Rom Baramee in Phitsanulok vorbereitet.