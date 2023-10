BANGKOK: Eine Gruppe von Muslimen in Südthailand kündigte am Donnerstag (19. Oktober 2023) an, sich am Freitag (20. Oktober 2023) vor der israelischen Botschaft in Bangkok zu versammeln, um ihre Meinung zum Krieg zwischen Israel und Hamas zu äußern.

Die Gruppe betonte jedoch, dass die Versammlung – zu der auch die Übergabe einer Petition an die Botschaft gehören wird – lediglich darauf abzielt, „den Frieden“ zwischen Israelis und Palästinensern zu fördern und beide Seiten aufzufordern, den Konflikt nicht eskalieren zu lassen oder in die Länge zu ziehen.

Der Plan wurde von Baitat Samansathitkhun, einem Einwohner von Phatthalung, bekannt gegeben, der auch sagte, dass eine Reihe von Muslimen aus dem Süden zusammen mit Muslimen aus Bangkok an der Versammlung teilnehmen würden.

Die Muslime aus dem Süden werden in Bussen und Privatfahrzeugen aus Provinzen wie Satun, Songkhla, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Trang, Phuket, Krabi und Phangnga anreisen, sagte er.

Neben der Übergabe der Petition an die israelische Botschaft werden die Demonstranten auch ihre Meinung in Reden über die in der Berichterstattung beobachtete Gewalt zum Ausdruck bringen, sagte Donmit Waeowanchit, ein weiterer Muslim aus dem Süden.

An der Versammlung werden auch die politischen Aktivisten Jatuporn Prompan und Nititorn Lamlua teilnehmen. Eine Quelle sagte, dass angesichts des sich hinziehenden und eskalierenden Krieges zwischen Israel und der Hamas viele Menschen und Gruppen in der ganzen Welt ihre Sympathie für die Palästinenser zum Ausdruck bringen.

Unterdessen seien bewaffnete islamische Gruppen in Ländern wie dem Libanon, dem Jemen und dem Irak bereit, in den Krieg einzutreten, so die Quelle weiter.

Wisut Binlate, Mitglied des Zentralen Islamischen Rates von Thailand, sagte, dass er verstehe, dass die thailändischen Sicherheitsbehörden die geplante Versammlung als unangenehm empfinden könnten.

Die Behörden müssten jedoch verstehen, dass diese Muslime lediglich auf die Grausamkeiten gegen Zivilisten, Kinder, Frauen und ältere Menschen im Gazastreifen reagierten, die sie in den Nachrichten gesehen hätten.