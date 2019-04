Von: Björn Jahner | 28.04.19

THAILAND: Immer mehr Rentner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz entscheiden sich, ihren Ruhestand in Thailand zu genießen. Die im Vergleich zur Heimat günstigen Lebens- und Pflegekosten, ganzjährig sommerlichen Temperaturen und die älteren Menschen respektvoll entgegentretende einheimische Bevölkerung, zählen zu den Hauptgründen. Voraussetzung, um das Leben in den Tropen finanziell bestreiten zu können, ist natürlich auch hier der monatliche Bezug des Rentenbetrags. Damit dieser auch in Thailand ausgezahlt wird, werden die Empfänger einmal im Jahr von ihrer Rentenversicherung aufgefordert, eine Lebensbescheinigung einzureichen, die eigenhändig unterschrieben und beglaubigt zurückgeschickt werden muss. Da im Gegensatz zum Vorjahr, nicht mehr alle thailändischen Institution die Bestätigung des Dokuments übernehmen, erreichten die Redaktion mehrere Anfragen mit der Bitte um Klärung.

Immigration verweigert Beglaubigungen

Bereits seit mehreren Wochen glüht die Telefonleitung der Redaktion, seitdem die thailändische Einwanderungsbehörde die Bestätigung der Lebensbescheinigung nicht mehr übernimmt. Diese Regelung ist zwar nicht neu, sondern gilt bereits seit Jahresende 2018. Doch da die Lebensbescheinigung lediglich einmal im Jahr unterschrieben und beglaubigt bei der Rentenversicherung eingereicht werden muss, haben viele in Thailand lebende Ruheständler dies erst in den letzten Wochen erfahren, als sie von den Beamten der Immigration ohne die erbetene Beglaubigung durch Unterschrift und Stempel nach Hause geschickt wurden.

So auch passiert bei der Chonburi Immigration Pattaya in Jomtien, wo einem Schweizer Rentner mitgeteilt wurde, dass die Behörde diesen Service nicht mehr anbieten würde. Stattdessen wurde er auf die Schweizer Botschaft in Bangkok verwiesen. Überrascht wandte er sich an die Redaktion und bat um Aufklärung. Denn während deutsche und österreichische Rentner ihre Lebensbescheinigung bei S. E. Rudolf Hofer, Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland und Honorar-Generalkonsul von Österreich, im deutschen/ österreichischen Konsulat auf dem Gelände des Thai Garden Resort an der North Pattaya Road beglaubigen lassen können, steht für die Anliegen der Eidgenossen kein Konsulat in der Touristenmetropole bereit. Verständlich, dass sie den Service des Immigration-Büros schätzten. Schließlich konnten sie sich dadurch den Weg zur Botschaft in Bangkok sparen. Denn Honorar-Konsuln stehen Schweizern nur in Chiang Mai und Phuket zur Verfügung, die neben der Botschaft in Bangkok, ihren Landsleuten die Lebensbescheinigungen beglaubigen.

Schweizer haben kein Konsulat in Pattaya

Der Schweizer Konsul in Chiang Mai, S. E. Marc H. Dumur, bestätigte der Redaktion, dass die thailändische Immigration keine Lebensbescheinigungen mehr unterschreibt und abstempelt. Dies betreffe jedoch gemäß dem Schweizer Konsul nicht nur die Einwanderungsbehörde, sondern alle Institutionen des thailändischen Staates, denen auferlegt wurde, keine ausländischen Dokumente mehr zu beglaubigen. Laut Dumur werde diese Anordnung jetzt auch tatsächlich von den meis­ten Behörden nach und nach befolgt. Jedoch bestimmen auch hier Ausnahmen die Regel. So sind auch Bezirksämter, auf Thailändisch „Thi wa kan Amphoe“, dazu berechtigt, Lebensbescheinigungen zu beglaubigen. Da es jedoch nicht in den eigentlichen Aufgabenbereich der Amphoe-Ämter fällt, liegt es auch in ihrem Ermessen, ob sie diese Dienstleis­tung anbieten oder nicht. Doch wer freundlich fragt, könnte Glück haben und sich den Weg nach Bangkok sparen.

Bestätigung auch beim Bezirksamt möglich

Nachfolgende Dokumente muss der Ersuchende für die Bestätigung der Lebensbescheinigung beim Bezirksamt vorlegen (ohne Gewähr):

• Doppelt ausgefüllte Thai-Version des Formulars Life, Marital Status and Residence Certificate.

• 2 unterschriebene Kopien des Reisepasses (und wer hat:).

• 2 Kopien des gelben Hausbuches oder der rosafarbenen ID-Card für Personen, welche keine Thai Nationalität haben (auf Thai: „Bat pratschamtua khon süng mai mii saan dschaat Thai“).

• Zudem muss eine Thai-Person als Zeuge mitgebracht werden, die ebenfalls eine unterschriebene Kopie ihrer ID-Card vorzulegen hat.

In Chiang Mai bestätigte der permanente Sekretär der Amphoe Muang, dass er ausländische Lebensbescheinigungen „kostenlos“ beglaubigen würde. Jedoch betonte er, dass er nicht garantieren könne, dass seine Kollegen in den anderen 795 Bezirksämtern des Landes dies genauso praktizieren.

Weitere Informationen zur Lebensbescheinigung und welche Institutionen zur Beglaubigung berechtigt sind, werden auf den Webseiten der Deutschen Botschaft, Österreichischen Botschaft und Schweizer Botschaft genannt.

Kostenpflichtige Beglaubigungen

Für Schweizer Rentner in Pattaya werden Lebensbescheinigungen übrigens auch im Notarbüro von SwissLaw Co., Ltd. und von CTA Certified Translation Pattaya Co., Ltd. kostenpflichtig (500 Baht) beglaubigt. Auch wenn die Schweizer Botschaft in Bangkok ihren Landsleuten in Thailand die Einkommensbescheinigungen kostenlos beglaubigt und weiterleitet, ist die Honorierung des Service der beiden Anbieter im Hinblick auf Fahrtkosten und Zeitaufwand gewiss das kleinere Übel.